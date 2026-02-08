Final Fantasy 7 Rebirth на PS5 и PC через несколько дней получит постоянное снижение цены

Издатель Square Enix сообщил, что через несколько дней стоимость версий Final Fantasy 7 Rebirth для PS5 и ПК (Steam, Epic Games Store) будет значительно снижена на постоянной основе.
В частности, изменения вступят в силу с 9 февраля, и цены снизятся на 20 евро. Таким образом, стоимость стандартной версии для PS5 упадет с 79,99 евро до 59,99 евро, а версии для ПК — с 69,99 евро до 49,99 евро.
Ниже представлен новый прайс-лист, который вступит в силу с 9 февраля:
- Standard Edition — 59,99 € (PS5) / 49,99 € (PC)
- Digital Deluxe Edition — 79,99 € (PS5) / 69,99 € (PC)
- Digital Deluxe Edition Upgrade — 20,00 € (PS5 и PC)
- Digital Twin Pack — 89,99 € (PS5) / 79,99 € (PC)
- Digital Twin Pack Deluxe Edition — 109,99 € (PS5) / 99,99 € (PC)
Изменение произошло после анонса даты выхода Final Fantasy 7 Rebirth для Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Такое изменение позволит выровнять цену на ПС5 и ПК с ценой на новые версии, то есть 59,99 евро за Standard Edition.
Релиз Final Fantasy 7 Rebirth на Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S состоится 3 июня (предзаказы открыты в eShop и Xbox Store).
