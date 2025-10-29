ЧАТ ИГРЫ
Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 758 оценок

Final Fantasy 7 Rebirth на Switch 2 сохранит высокий уровень качества

Gruz_ Gruz_

Наоки Хамагути (Naoki Hamaguchi) геймдиректор трилогии ремейков Final Fantasy 7 заверил поклонников Nintendo, что благодаря опыту, полученному при оптимизации игры для Steam Deck, в технической плане Final Fantasy 7 Rebirth на Switch 2 будет отвечать всем их ожиданиям.

Команда разработала систему динамической адаптации, похожую на Nanite в Unreal Engine, которая изменяет графические элементы в режиме реального времени в зависимости от доступной мощности оборудования.

Уверенность Square Enix в способности обеспечить одинаковое качество на всех платформах подтверждается в том, что Final Fantasy 7 Remake Intergrade на Switch 2 уже может составить конкуренцию более мощным консольным версиям.

5
2
Комментарии:  2
Abarmot90

Без ру не нужна

5
Пользователь ВКонтакте

Сделали бы классическую боевку, можно было бы поиграть. // Саня Мельник

1