Final Fantasy 7 Rebirth на Switch 2 сохранит высокий уровень качества

Наоки Хамагути (Naoki Hamaguchi) геймдиректор трилогии ремейков Final Fantasy 7 заверил поклонников Nintendo, что благодаря опыту, полученному при оптимизации игры для Steam Deck, в технической плане Final Fantasy 7 Rebirth на Switch 2 будет отвечать всем их ожиданиям.

Команда разработала систему динамической адаптации, похожую на Nanite в Unreal Engine, которая изменяет графические элементы в режиме реального времени в зависимости от доступной мощности оборудования.

Уверенность Square Enix в способности обеспечить одинаковое качество на всех платформах подтверждается в том, что Final Fantasy 7 Remake Intergrade на Switch 2 уже может составить конкуренцию более мощным консольным версиям.