Final Fantasy 7 Rebirth на Xbox выйдет 3 июня одновременно с версией для Switch 2

Долгое время ходили слухи о выходе Final Fantasy 7 Rebirth на Switch 2 и Xbox в 2026 году, а также утверждалось, что обе версии выйдут в один день. Дата выхода версии для Switch 2 была объявлена ​​во время последнего Nintendo Partner Direct, а подтверждение выхода версии для Xbox появилось вскоре после этого.

Последнее сообщение Square Enix на X подтверждает дату выхода Final Fantasy 7 Rebirth на Xbox — июнь 2026 года. Заинтересованные могут оформить предварительный заказ игры прямо сейчас в Xbox Store. В настоящее время в некоторых регионах действует 20% скидка, в результате чего её цена снижается с первоначальных 49,99 долларов до 39,99 долларов.

Это подтверждает релиз Final Fantasy 7 Rebirth на всех платформах. Следующий шаг — ожидание официального анонса Final Fantasy 7 Remake Part 3.