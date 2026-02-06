ЧАТ ИГРЫ
Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 797 оценок

Final Fantasy 7 Rebirth на Xbox выйдет 3 июня одновременно с версией для Switch 2

monk70 monk70

Долгое время ходили слухи о выходе Final Fantasy 7 Rebirth на Switch 2 и Xbox в 2026 году, а также утверждалось, что обе версии выйдут в один день. Дата выхода версии для Switch 2 была объявлена ​​во время последнего Nintendo Partner Direct, а подтверждение выхода версии для Xbox появилось вскоре после этого.

Final Fantasy VII Rebirth выйдет на Nintendo Switch 2 в июне этого года

Последнее сообщение Square Enix на X подтверждает дату выхода Final Fantasy 7 Rebirth на Xbox — июнь 2026 года. Заинтересованные могут оформить предварительный заказ игры прямо сейчас в Xbox Store. В настоящее время в некоторых регионах действует 20% скидка, в результате чего её цена снижается с первоначальных 49,99 долларов до 39,99 долларов.

Это подтверждает релиз Final Fantasy 7 Rebirth на всех платформах. Следующий шаг — ожидание официального анонса Final Fantasy 7 Remake Part 3.

2
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
VELENA-RU

Долго... а до 2027 года еще дольше эхххх...