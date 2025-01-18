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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 52 оценки

Final Fantasy 7 Rebirth получила более 40 наград и стала одной из лучших игр 2024 года

monk70
Новости

Сказать, что Final Fantasy 7 Rebirth имела успех у критиков, было бы преуменьшением. Хотя продажи игры, возможно, не оправдали ожиданий, вторая глава трилогии ремейка Final Fantasy 7 была широко признана одной из лучших игр 2024 года.

Этот факт не ускользнул от Square Enix, поскольку издатель недавно перечислил все награды, на которые была номинирована Final Fantasy 7 Rebirth. Square Enix подчеркнула признание, которое FF7 Rebirth получила от различных авторитетных изданий.

Спойлер

The Game Awards

  • Лучший саундтрек и музыка

Grand Game Awards

  • Игра года
  • Лучшая режиссура игры
  • Лучшая ролевая игра
  • Лучший саундтрек и музыка
  • Лучший эксклюзив PlayStation
  • Ваша игра года

Golden Joysticks

  • Лучший ведущий исполнитель (Коди Кристиан / Клауд Страйф)
  • Лучший исполнитель второго плана (Бриана Уайт / Айрис Гейнсборо)
  • Лучший саундтрек
  • Лучший сюжет

Equinox Awards

  • Лучшая RPG
  • Лучший саундтрек
  • Лучший сюжет
  • Лучшая бразильская португальская адаптация

Награды и рейтинги СМИ

  • IGN Community Awards: Лучшая RPG 2024 года
  • IGN Community Awards: Крупнейшая игра PlayStation 2024 года
  • IGN Japan: Выбор пользователей 2024 года
  • PlayStation Universe: Лучшая ролевая игра
  • PlayStation Universe: Лучшая режиссура
  • Game Rant: Игра года
  • Screen Rant: 10 лучших RPG 2024 (1-е место)
  • Metro Gamecentral: Лучшие видеоигры 2024 года (1-е место)
  • CG Magazine: Игра года 2024
  • The Outerhaven: Игра года 2024
  • Sportskeeda: 7 лучших RPG 2024
  • Final Weapon: Игра года 2024
  • Inverse: 10 лучших RPG 2024 года, рейтинг
  • Sports Illustrated: 10 лучших игр для PS5 2024 года (1-е место)
  • MobileSyrup: 10 лучших игр 2024 года (1-е место)
  • The Mary Sue: 10 лучших игр 2024 года (1-е место)
  • Console Creatures: Игра года 2024
  • The Sun: 2024 год — один из лучших для игр, и вот наши пять фаворитов (1-е место)
  • Complex: 15 лучших игр 2024 года (1-е место)
  • Noisy Pixel: Игра года

Другие списки лучших видеоигр 2024 года

  • New York Times: Лучшие видеоигры 2024 года
  • Seattle Times: Лучшие игры 2024 года
  • GameSpot: Лучшие эксклюзивные игры для PlayStation 5 2024 года
  • PopMatters: 24 лучших видеоигры 2024 года
  • The Verge: Лучшие игры для PS5 в 2024 году
  • USA Today: Лучшие видеоигры 2024 года
  • Video Chums: Ролевая игра года
  • RTE: 10 лучших видеоигр 2024 года

В то время как Square Enix публично заявила, что продажи Final Fantasy 7 Rebirth не оправдали ожиданий, у компании есть еще одна попытка сделать это с выпуском игры на ПК 23 января.

Релиз игры на этом не заканчивается, если верить недавним слухам. Несколько источников сообщили, что Final Fantasy 7 Remake и Rebirth направляются на Xbox Series X|S и даже Nintendo Switch. Если игры выйдут на этих платформах, ожидайте значительного роста продаж.

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