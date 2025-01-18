Final Fantasy 7 Rebirth получила более 40 наград и стала одной из лучших игр 2024 года

Сказать, что Final Fantasy 7 Rebirth имела успех у критиков, было бы преуменьшением. Хотя продажи игры, возможно, не оправдали ожиданий, вторая глава трилогии ремейка Final Fantasy 7 была широко признана одной из лучших игр 2024 года.

Этот факт не ускользнул от Square Enix, поскольку издатель недавно перечислил все награды, на которые была номинирована Final Fantasy 7 Rebirth. Square Enix подчеркнула признание, которое FF7 Rebirth получила от различных авторитетных изданий.

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The Game Awards Лучший саундтрек и музыка Grand Game Awards Игра года

Лучшая режиссура игры

Лучшая ролевая игра

Лучший саундтрек и музыка

Лучший эксклюзив PlayStation

Ваша игра года Golden Joysticks Лучший ведущий исполнитель (Коди Кристиан / Клауд Страйф)

Лучший исполнитель второго плана (Бриана Уайт / Айрис Гейнсборо)

Лучший саундтрек

Лучший сюжет Equinox Awards Лучшая RPG

Лучший саундтрек

Лучший сюжет

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В то время как Square Enix публично заявила, что продажи Final Fantasy 7 Rebirth не оправдали ожиданий, у компании есть еще одна попытка сделать это с выпуском игры на ПК 23 января.

Релиз игры на этом не заканчивается, если верить недавним слухам. Несколько источников сообщили, что Final Fantasy 7 Remake и Rebirth направляются на Xbox Series X|S и даже Nintendo Switch. Если игры выйдут на этих платформах, ожидайте значительного роста продаж.