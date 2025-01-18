Final Fantasy 7 Rebirth получила более 40 наград и стала одной из лучших игр 2024 года

Сказать, что Final Fantasy 7 Rebirth имела успех у критиков, было бы преуменьшением. Хотя продажи игры, возможно, не оправдали ожиданий, вторая глава трилогии ремейка Final Fantasy 7 была широко признана одной из лучших игр 2024 года.
Этот факт не ускользнул от Square Enix, поскольку издатель недавно перечислил все награды, на которые была номинирована Final Fantasy 7 Rebirth. Square Enix подчеркнула признание, которое FF7 Rebirth получила от различных авторитетных изданий.
The Game Awards
- Лучший саундтрек и музыка
Grand Game Awards
- Игра года
- Лучшая режиссура игры
- Лучшая ролевая игра
- Лучший саундтрек и музыка
- Лучший эксклюзив PlayStation
- Ваша игра года
Golden Joysticks
- Лучший ведущий исполнитель (Коди Кристиан / Клауд Страйф)
- Лучший исполнитель второго плана (Бриана Уайт / Айрис Гейнсборо)
- Лучший саундтрек
- Лучший сюжет
Equinox Awards
- Лучшая RPG
- Лучший саундтрек
- Лучший сюжет
- Лучшая бразильская португальская адаптация
Награды и рейтинги СМИ
- IGN Community Awards: Лучшая RPG 2024 года
- IGN Community Awards: Крупнейшая игра PlayStation 2024 года
- IGN Japan: Выбор пользователей 2024 года
- PlayStation Universe: Лучшая ролевая игра
- PlayStation Universe: Лучшая режиссура
- Game Rant: Игра года
- Screen Rant: 10 лучших RPG 2024 (1-е место)
- Metro Gamecentral: Лучшие видеоигры 2024 года (1-е место)
- CG Magazine: Игра года 2024
- The Outerhaven: Игра года 2024
- Sportskeeda: 7 лучших RPG 2024
- Final Weapon: Игра года 2024
- Inverse: 10 лучших RPG 2024 года, рейтинг
- Sports Illustrated: 10 лучших игр для PS5 2024 года (1-е место)
- MobileSyrup: 10 лучших игр 2024 года (1-е место)
- The Mary Sue: 10 лучших игр 2024 года (1-е место)
- Console Creatures: Игра года 2024
- The Sun: 2024 год — один из лучших для игр, и вот наши пять фаворитов (1-е место)
- Complex: 15 лучших игр 2024 года (1-е место)
- Noisy Pixel: Игра года
Другие списки лучших видеоигр 2024 года
- New York Times: Лучшие видеоигры 2024 года
- Seattle Times: Лучшие игры 2024 года
- GameSpot: Лучшие эксклюзивные игры для PlayStation 5 2024 года
- PopMatters: 24 лучших видеоигры 2024 года
- The Verge: Лучшие игры для PS5 в 2024 году
- USA Today: Лучшие видеоигры 2024 года
- Video Chums: Ролевая игра года
- RTE: 10 лучших видеоигр 2024 года
В то время как Square Enix публично заявила, что продажи Final Fantasy 7 Rebirth не оправдали ожиданий, у компании есть еще одна попытка сделать это с выпуском игры на ПК 23 января.
Релиз игры на этом не заканчивается, если верить недавним слухам. Несколько источников сообщили, что Final Fantasy 7 Remake и Rebirth направляются на Xbox Series X|S и даже Nintendo Switch. Если игры выйдут на этих платформах, ожидайте значительного роста продаж.