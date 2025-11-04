ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 763 оценки

Final Fantasy 7 Rebirth получила поддержку DLSS 4 и многокадровой генерации

monk70 monk70

Square Enix выпустила новое обновление для Final Fantasy 7 Rebirth, которое добавило поддержку DLSS 4, в том числе многокадровую генерацию DLSS, улучшенную общую стабильность и многое другое.

Заметки к обновлению были опубликованы в официальном аккаунте серии Final Fantasy 7. Вы можете найти их ниже:

  • Исправлены ошибки, а также улучшен функционал и стабильность.
  • Добавлена ​​поддержка многокадровой генерации DLSS.
  • Улучшена общая стабильность игры, включая исправление некоторых ошибок.

Final Fantasy 7 Rebirth доступна на PlayStation 5 и ПК (в Steam и Epic Games Store).

2
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
The Path to Yourself

Поддержку мыла и фейковых кадров., звучит ты хотел купить еды, а продали только упаковку