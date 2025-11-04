Final Fantasy 7 Rebirth получила поддержку DLSS 4 и многокадровой генерации

Square Enix выпустила новое обновление для Final Fantasy 7 Rebirth, которое добавило поддержку DLSS 4, в том числе многокадровую генерацию DLSS, улучшенную общую стабильность и многое другое.
Заметки к обновлению были опубликованы в официальном аккаунте серии Final Fantasy 7. Вы можете найти их ниже:
- Исправлены ошибки, а также улучшен функционал и стабильность.
- Добавлена поддержка многокадровой генерации DLSS.
- Улучшена общая стабильность игры, включая исправление некоторых ошибок.
Final Fantasy 7 Rebirth доступна на PlayStation 5 и ПК (в Steam и Epic Games Store).
