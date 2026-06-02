Final Fantasy 7 Rebirth получила стильный новый трейлер в преддверии запуска на Switch 2 и Xbox Series

Square Enix выпустила новый трейлер Final Fantasy 7 Rebirth, предвещая выход версий для Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S 3 июня. Трейлер отличается стильным дизайном и даёт хорошее представление о том, чего ожидать, если вы собираетесь играть, ничего о ней не зная.

Тем, кто играет на Switch 2, возможно, стоит освободить немного места, так как Rebirth может потребовать более 100 ГБ установочного пространства. Бесплатная демоверсия доступна на Switch 2 и Xbox Series X/S, и данные сохранений переносятся в основную игру.