Final Fantasy 7 Rebirth скоро получит мод, добавляющий тени в экранном пространстве, отрисованные трассировкой лучей

Моддер Дэвид Матос в настоящее время работает над модом для Final Fantasy 7 Rebirth, который добавит поддержку теней в экранном пространстве, отрисованных трассировкой лучей. Чтобы продемонстрировать мод, Матос поделился видео.

Для добавления поддержки моддер использует мод для внедрения шейдеров на ПК. Это позволяет внедрять модифицированные шейдеры непосредственно в API рендеринга игры.

В видео он демонстрирует пиксельный шейдер Deferred Directional Light из UE4 для Rebirth. Также были улучшены BRDF-файлы шейдеров, а также добавлены тени в экранном пространстве, отрисованные трассировкой лучей, и микротени.

Благодаря этому шейдеру объекты, которые ранее были исключены из карт теней, теперь могут быть заполнены тенями, полученными с помощью трассировки лучей в экранном пространстве. Это значительно улучшит визуальную составляющую игры, сделав многие объекты менее «парящими» и более реалистичными.