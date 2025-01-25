Final Fantasy 7: Rebirth смогла обойти Final Fantasy 16 по пиковому онлайну в Steam - она вышла без защиты Denuvo

23 января состоялся релиз PC-версии Final Fantasy 7: Rebirth от компании Square Enix. Как стало известно, игра смогла обойти по пиковому онлайну в Steam предыдущий крупный релиз во франшизе, Final Fantasy 16, которая вышла на PC в сентябре прошлого года.
Пиковый онлайн Final Fantasy 7: Rebirth составил 31559 человек, в то время как у Final Fantasy 16 данный показатель составляет 27508. Примечательно, что в отличии от Final Fantasy 16, Square Enix решила не ставить защиту Denuvo на Final Fantasy 7: Rebirth и при этом игра оказалась даже немного популярнее предшественника, что в очередной раз подвергает сомнению эффективность Denuvo для продаж игры.
Final Fantasy 7: Rebirth и Final Fantasy 16 доступны на PC и PS5.
а мне 16 больше зашла если честно, особенно когда доминантами дрался, такая веселая игруха, небольшая игра престолов
16 оценил бы на 8 из 10
7 на 6-7 из 10(пока что на 4 главе)
Так комменты созданы что бы общаться, логика где.
Его сообщении посмотри. Сидит в пг 24 часа в сутки. Пишет так, чтобы все в курсе были - это в его стиле общении.
Спасибо:)
Согласен 16 крутая получилась, хз почему ее большинство хейтят
Кто там чирикал про необходимость Denuvo? Люди захотели купить - купили и никакие ограничения их не вынуждали к этому. Верно и обратное: парашу, созданную дегенератами никто особо приобретать не хочет, как её не защищай.
просто тут ещё во время предзаказа где то 20-25% скидка висела на игру, то есть люди уже не фуллпрайс платили
ну так 16ая из-за сеттинга не оч
а тут на 10 голов игра круче + долгожданное продолжение первого римейка
На плойке прошёл, оч неплохо но огрызок он и есть огрызок. // Эврик Смердов
Было бы странно, не обойди 7 по пику 16. Пиар компания ПК версии была, в отличие от 16. Да и фанатов у этой части значительно больше, благодаря оригиналу
Всем уже понятно, что кто хочет купить купит, а если не захочет, то denuvo не заставит это уже после успеха БГ3, Ведьмак 3 стало понятно. Вон юбики на всё denuvo ставят и на грани разорения, игры надо хорошие делать, а не о защите думать.
Если честно, я не верю, что юбики обанкротятся. Они наверно что нибудь придумают. Нет, я их не защищаю, буду рад, если юбики разорятся, игр у них нет норм и отношение скотское по отношению к игрокам.
Ну 16 вышла скучной и душной и покупали её только фанаты вселенной ФФ и оптимисты. А у 7ки фанбаза побольше.
ну я бы поиграл в 16 за рублей 800-1000, а не за 4к
а так да, римейк намного тянет купить за фуллпрайс на релизе, так как он более интересен
хотя я не фанат оригинала, но римейк 7 вкатил, тут уж явно не хуже будет
а 16ая выглядит оч унылой, после 15ой
я в 16 за 100 рублей поиграл и снёс где-то через 10 часов, задушила унылостью происходящего.