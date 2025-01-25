Final Fantasy 7: Rebirth смогла обойти Final Fantasy 16 по пиковому онлайну в Steam - она вышла без защиты Denuvo

23 января состоялся релиз PC-версии Final Fantasy 7: Rebirth от компании Square Enix. Как стало известно, игра смогла обойти по пиковому онлайну в Steam предыдущий крупный релиз во франшизе, Final Fantasy 16, которая вышла на PC в сентябре прошлого года.

Пиковый онлайн Final Fantasy 7: Rebirth составил 31559 человек, в то время как у Final Fantasy 16 данный показатель составляет 27508. Примечательно, что в отличии от Final Fantasy 16, Square Enix решила не ставить защиту Denuvo на Final Fantasy 7: Rebirth и при этом игра оказалась даже немного популярнее предшественника, что в очередной раз подвергает сомнению эффективность Denuvo для продаж игры.

Final Fantasy 7: Rebirth и Final Fantasy 16 доступны на PC и PS5.