Final Fantasy 7 Rebirth стала доступна для предзагрузки на Xbox Series - придётся освободить 170 ГБ

В преддверии официальной даты релиза 3 июня Square Enix предоставила возможность предварительной загрузки Final Fantasy 7 Rebirth на Xbox Series, что позволяет оценить действительно впечатляющий размер игры.

В этом сегменте она не приближается к рекордам, учитывая, что Call of Duty и подобные ей игры, вероятно, продолжают доминировать на рынке, занимая колоссальное количество свободного места. Однако Final Fantasy Rebirth, требующая для загрузки и установки почти 170 ГБ, действительно является тяжеловесом в этой области. Точнее, для предварительной установки игры требуется 169,36 ГБ.