Final Fantasy 7 Rebirth стала лучшей сингловой игрой в истории франшизы на ПК

Final Fantasy 7 Rebirth добралась наконец и до ПК, и, похоже, у Square Enix все получилось: игра смогла поставить рекорд по количеству игроков на ПК. За первую неделю FF7 Rebirth смогла привлечь 40 564 игроков, став, по сути, лучшей однопользовательской игрой в истории франшизы, которой удалось привлечь наибольшее количество игроков в Steam.
Предыдущий рекорд максимального количества игроков в Steam принадлежал Final Fantasy 15, в которую играли 29 498 человек. В свою очередь, у ее предшественницы Final Fantasy 7 Remake было всего 13 803 игроков.
Поскольку речь идет о рекорде среди однопользовательских игр, общий рекорд по количеству игроков в Steam все еще остается за Final Fantasy 14 (MMO), где количество игроков составило более 95 тысяч человек. Также Rebirth стала третьим по величине релизом Square Enix, уступая лишь вышеупомянутой MMO и Dragon Quest 3 HD-2D Remake, последняя привлекла 45 357 игроков.
Final Fantasy 7 Rebirth - это высококачественная работа от Square Enix на PC. Более того, игра доступна сразу в Steam, избежав соглашения эксклюзивности с Epic. К тому же в игре нет Denuvo, а ценник гораздо привлекательнее: до 5 февраля игра доступна со скидкой 30%.
Стоит ли говорить, что понятно denuvo не решает, нормальную игру и так купят.
В одном из постов два умника усерались что Денову это очень нужная и обязательная фича.
Купили наверное, что ни будь ужасное с ней типа Suicide Squad: Kill the Justice League и успокаивали себя)))
Насчёт русика пока не слышно?
Уже делается, это официально... Когда выйдет? ну это уже такое :) Возможно, кто-то раньше машинный запилит...
Нууу хз, мне очень 16 понравилась
Это на счёт Деновы, хорошим проектам она не нужна.
Учитывая что обделили 1000-е серии видях, было бы больше. Сейчас прохожу ремейк, хотел не купить след часть, но увы.
Кто в 2025 сидит на 10 серии ,карте ниже gtx 1080,тем терпеть и мучится в любом случае.
Ну да в странах СНГ, все богачи и имеют 20ю 30ю 40ю серию карт, ну или детки живут в своём манямирке и не видят реальности происходящего
Зачем, если есть спасение в виде LosslessScaling
Так вроде нашли обход. Запускают даже на старенькой GTX 1650 4Gb.
https://www.youtube.com/live/tW_u3N9yY1s?si=gE3a-lBTQsPcAGGA
Только на 16 серии и запускают. На 10 уже не работает
Им в музей пора камон им 9 лет
У нас теперь лучшее - худшее определяется по макс онлайн в стиме? Такой себе критерий
// Максим Леонов