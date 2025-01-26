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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 153 оценки

Final Fantasy 7 Rebirth стала лучшей сингловой игрой в истории франшизы на ПК

Gruz_
Новости

Final Fantasy 7 Rebirth добралась наконец и до ПК, и, похоже, у Square Enix все получилось: игра смогла поставить рекорд по количеству игроков на ПК. За первую неделю FF7 Rebirth смогла привлечь 40 564 игроков, став, по сути, лучшей однопользовательской игрой в истории франшизы, которой удалось привлечь наибольшее количество игроков в Steam.

Предыдущий рекорд максимального количества игроков в Steam принадлежал Final Fantasy 15, в которую играли 29 498 человек. В свою очередь, у ее предшественницы Final Fantasy 7 Remake было всего 13 803 игроков.

Поскольку речь идет о рекорде среди однопользовательских игр, общий рекорд по количеству игроков в Steam все еще остается за Final Fantasy 14 (MMO), где количество игроков составило более 95 тысяч человек. Также Rebirth стала третьим по величине релизом Square Enix, уступая лишь вышеупомянутой MMO и Dragon Quest 3 HD-2D Remake, последняя привлекла 45 357 игроков.

Final Fantasy 7 Rebirth - это высококачественная работа от Square Enix на PC. Более того, игра доступна сразу в Steam, избежав соглашения эксклюзивности с Epic. К тому же в игре нет Denuvo, а ценник гораздо привлекательнее: до 5 февраля игра доступна со скидкой 30%.

14
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
KnDiman

Стоит ли говорить, что понятно denuvo не решает, нормальную игру и так купят.

9
TRADS80

В одном из постов два умника усерались что Денову это очень нужная и обязательная фича.

1
KnDiman TRADS80

Купили наверное, что ни будь ужасное с ней типа Suicide Squad: Kill the Justice League и успокаивали себя)))

2
Great-heartedElio

Насчёт русика пока не слышно?

6
DishonestSherman

Уже делается, это официально... Когда выйдет? ну это уже такое :) Возможно, кто-то раньше машинный запилит...

4
Unicorling

Нууу хз, мне очень 16 понравилась

3
TRADS80

Это на счёт Деновы, хорошим проектам она не нужна.

3
Simulyant

Учитывая что обделили 1000-е серии видях, было бы больше. Сейчас прохожу ремейк, хотел не купить след часть, но увы.

1
VIGITAL1

Кто в 2025 сидит на 10 серии ,карте ниже gtx 1080,тем терпеть и мучится в любом случае.

-1
grobor root VIGITAL1

Ну да в странах СНГ, все богачи и имеют 20ю 30ю 40ю серию карт, ну или детки живут в своём манямирке и не видят реальности происходящего

тем терпеть и мучится в любом случае.

Зачем, если есть спасение в виде LosslessScaling

0
Западный отброс

Так вроде нашли обход. Запускают даже на старенькой GTX 1650 4Gb.

Спойлер

https://www.youtube.com/live/tW_u3N9yY1s?si=gE3a-lBTQsPcAGGA

-1
caliskan Западный отброс

Только на 16 серии и запускают. На 10 уже не работает

0
Nodas
1000-е серии

Им в музей пора камон им 9 лет

4
ilyush

У нас теперь лучшее - худшее определяется по макс онлайн в стиме? Такой себе критерий

1
Пользователь ВКонтакте

// Максим Леонов

-1