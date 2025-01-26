Final Fantasy 7 Rebirth стала лучшей сингловой игрой в истории франшизы на ПК

Final Fantasy 7 Rebirth добралась наконец и до ПК, и, похоже, у Square Enix все получилось: игра смогла поставить рекорд по количеству игроков на ПК. За первую неделю FF7 Rebirth смогла привлечь 40 564 игроков, став, по сути, лучшей однопользовательской игрой в истории франшизы, которой удалось привлечь наибольшее количество игроков в Steam.

Предыдущий рекорд максимального количества игроков в Steam принадлежал Final Fantasy 15, в которую играли 29 498 человек. В свою очередь, у ее предшественницы Final Fantasy 7 Remake было всего 13 803 игроков.

Поскольку речь идет о рекорде среди однопользовательских игр, общий рекорд по количеству игроков в Steam все еще остается за Final Fantasy 14 (MMO), где количество игроков составило более 95 тысяч человек. Также Rebirth стала третьим по величине релизом Square Enix, уступая лишь вышеупомянутой MMO и Dragon Quest 3 HD-2D Remake, последняя привлекла 45 357 игроков.

Final Fantasy 7 Rebirth - это высококачественная работа от Square Enix на PC. Более того, игра доступна сразу в Steam, избежав соглашения эксклюзивности с Epic. К тому же в игре нет Denuvo, а ценник гораздо привлекательнее: до 5 февраля игра доступна со скидкой 30%.