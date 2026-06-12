Final Fantasy 7 Rebirth успешно стартовала на Switch 2 и превзошла Remake

Похоже, переход Square Enix к мультиплатформенной стратегии начинает приносить результаты. По данным Famitsu, версия Final Fantasy 7 Rebirth для Nintendo Switch 2 показала более сильный старт в Японии, чем ранее выпущенная Final Fantasy 7 Remake.
За первую неделю физических продаж Rebirth разошлась тиражом в 30 657 копий. С учётом цифровых продаж аналитики оценивают общий результат примерно в 45 тысяч копий.
Для сравнения, Final Fantasy 7 Remake на Switch 2 в январе стартовала с 23 428 физических копий, а общий запуск с учётом цифровых продаж оценивался примерно в 35 тысяч экземпляров.
Рост продаж особенно важен для Square Enix на фоне неоднозначного старта Rebirth на PlayStation 5 в 2024 году. За последние два года игра постепенно набирала аудиторию благодаря релизу на ПК и продолжительным продажам на консолях Sony, а теперь получила дополнительный импульс на новой платформе Nintendo.
Успех Rebirth может стать хорошим знаком для Final Fantasy 7 Revelation — заключительной части трилогии ремейков, выход которой ожидается весной 2027 года. Если мультиплатформенный релиз позволит ей повторить или превзойти результаты Rebirth, стратегия Square Enix себя полностью оправдает.
Такой шедевр просто не способен быть неуспешным. А учитывая, что финальная глава Revelation вот вот выходит, ждать осталось чуть-чуть, повышенный интерес к Rebirth именно сейчас обычная закономерность. Точка.
Купить чтоль се партативку или дождаться Steam Deck 2, не знам пока.