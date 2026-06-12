Final Fantasy 7 Rebirth успешно стартовала на Switch 2 и превзошла Remake

Похоже, переход Square Enix к мультиплатформенной стратегии начинает приносить результаты. По данным Famitsu, версия Final Fantasy 7 Rebirth для Nintendo Switch 2 показала более сильный старт в Японии, чем ранее выпущенная Final Fantasy 7 Remake.

За первую неделю физических продаж Rebirth разошлась тиражом в 30 657 копий. С учётом цифровых продаж аналитики оценивают общий результат примерно в 45 тысяч копий.

Для сравнения, Final Fantasy 7 Remake на Switch 2 в январе стартовала с 23 428 физических копий, а общий запуск с учётом цифровых продаж оценивался примерно в 35 тысяч экземпляров.

Рост продаж особенно важен для Square Enix на фоне неоднозначного старта Rebirth на PlayStation 5 в 2024 году. За последние два года игра постепенно набирала аудиторию благодаря релизу на ПК и продолжительным продажам на консолях Sony, а теперь получила дополнительный импульс на новой платформе Nintendo.

Успех Rebirth может стать хорошим знаком для Final Fantasy 7 Revelation — заключительной части трилогии ремейков, выход которой ожидается весной 2027 года. Если мультиплатформенный релиз позволит ей повторить или превзойти результаты Rebirth, стратегия Square Enix себя полностью оправдает.