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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 841 оценка

Final Fantasy 7 Rebirth вышла на Switch 2 и Xbox Series, получив официальный "режим бога"

Gruz_ Gruz_

Сегодня, 3 июня 2026 года, состоялся официальный релиз ролевой игры Final Fantasy 7 Rebirth на консолях Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Одновременно с этим разработчики выпустили масштабный патч, призванный существенно упростить прохождение и ускорить внутриигровой прогресс.

Свежее обновление добавляет ряд вспомогательных функций для комфортной игры. Теперь пользователи могут начать прохождение сразу персонажами 65-го уровня, активировать перманентный максимум очков здоровья (HP) и маны (MP), а также наносить предельные 9 999 единиц урона при любом действии. Помимо этого, патч удваивает получаемый опыт, сохраняет все боевые шкалы заполненными и расширяет стартовый арсенал доступной материи.

Все эти упрощения полностью опциональны — разработчики добавили их специально для новичков и тех игроков, которые хотят сосредоточиться на сюжете, не отвлекаясь на сложные сражения.

Консоли Релизы Обновления
4
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Сережаа

Для фанов нинтендо оказалось слишком сложным играть без читов D:

2
Niт6iтЛиsт4n

стать богом это и есть финальная фантазия всех фантазий. зачем они исполнили финальную фантазию не в финале всех фантазий остаётся только гадать на скьтлкьо тяжёл степень дашевного расстройства

1
VELENA-RU

Да там патч еще для ПК версии на 85гб я в афиге кнч.

SnobbishGhost

можно скромный вопрос, а для чего тогда играть? может на ютабе посомтрите?