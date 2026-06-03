Final Fantasy 7 Rebirth вышла на Switch 2 и Xbox Series, получив официальный "режим бога"

Сегодня, 3 июня 2026 года, состоялся официальный релиз ролевой игры Final Fantasy 7 Rebirth на консолях Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Одновременно с этим разработчики выпустили масштабный патч, призванный существенно упростить прохождение и ускорить внутриигровой прогресс.

Свежее обновление добавляет ряд вспомогательных функций для комфортной игры. Теперь пользователи могут начать прохождение сразу персонажами 65-го уровня, активировать перманентный максимум очков здоровья (HP) и маны (MP), а также наносить предельные 9 999 единиц урона при любом действии. Помимо этого, патч удваивает получаемый опыт, сохраняет все боевые шкалы заполненными и расширяет стартовый арсенал доступной материи.

Все эти упрощения полностью опциональны — разработчики добавили их специально для новичков и тех игроков, которые хотят сосредоточиться на сюжете, не отвлекаясь на сложные сражения.