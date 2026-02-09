Final Fantasy 7 Rebirth займет чуть более 100 ГБ на Switch 2

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth на Switch 2 запланирован на 3 июня 2026 года. Согласно данным eShop, игра весит 102 ГБ — это сделает её одним из самых тяжелых проектов на платформе, хотя она всё равно на 43 ГБ «легче» версии для PS5.

По сравнению с версией Final Fantasy 7 Rebirth для Nintendo Switch 2, размер файла версии для PS5 составляет 145,25 ГБ, а версии для ПК — еще больше, 155 ГБ. Геймдиректор Наоки Хамагути недавно сообщил, что команда применила опыт, полученный при подготовке игры для Steam Deck, чтобы максимально сократить объем данных без потери качества:

Мы используем наработки по оптимизации для Steam Deck, чтобы улучшить версию для Switch 2, в том числе для уменьшения общего объема данных.

Это отличная стратегия — использовать опыт оптимизации под Steam Deck для Switch 2. Хотя архитектуры различаются, наработки по шейдерам, текстурному сжатию и менеджменту памяти (asset streaming) переносятся очень эффективно. Тем не менее, учитывая внушительный объем в 102 ГБ, игрокам наверняка потребуется карта памяти. На текущий момент это один из самых тяжелых проектов в библиотеке Nintendo Switch 2.

Игра уже доступна для предзаказа в Nintendo eShop по цене $49.99.