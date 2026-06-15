Final Fantasy 7 Remake и Rebirth вызвали повышенный интерес после анонса Revelation

Final Fantasy 7 Rebirth снова привлекла внимание на цифровых платформах. После полного анонса Final Fantasy 7 Revelation, заключительной части трилогии ремейков, как Rebirth, так и Final Fantasy 7 Remake зафиксировали значительный всплеск числа игроков в Steam. Это движение указывает на то, что волна игроков решила наверстать упущенное в истории Клауда и его друзей перед выходом финальной части.

Значительные и своевременные скидки способствовали этому движению. Ожидания от Final Fantasy 7 Revelation вполне оправданы, и тенденция к росту продаж в ближайшие месяцы очевидна, с возможным пиком ближе к релизу игры, запланированному на 2027 год. Аналогичные показатели прогнозируются и для PS5, Switch 2 и Xbox Series, хотя данные по консолям пока официально не подтверждены.

С приближением к завершению трилогии перед Square Enix открываются новые горизонты. Перспектива объединения трёх игр в одну коллекцию считается практически гарантированной.