Final Fantasy VII Rebirth может выйти на Switch 2 уже летом 2026 года

Похоже, Square Enix готовится заметно расширить аудиторию Final Fantasy VII Rebirth. По данным западных источников, порт второй части ремейка Final Fantasy VII для Switch 2 запланирован на лето 2026 года — раньше, чем ожидали многие игроки.
Как сообщает издание The Gamer со ссылкой на собственные источники, именно летний период сейчас рассматривается Square Enix как целевое окно релиза версии для новой консоли Nintendo. При этом подчёркивается, что сроки всё ещё могут сдвинуться, если разработчикам потребуется дополнительное время на оптимизацию.
Эта информация перекликается с более ранними заявлениями инсайдеров: ранее сообщалось, что Final Fantasy VII Rebirth по-прежнему готовится к выходу на Xbox Series X/S в 2026 году, а руководство проекта упоминало разработку версии как для Switch 2, так и для третьей части ремейка.
Более того, по словам надёжного инсайдера NateTheHate, версии для Switch 2 и Xbox Series X/S могут выйти одновременно — по аналогии с ситуацией вокруг Final Fantasy VII Remake Intergrade, которая недавно добралась до Xbox. Если эти данные подтвердятся, лето 2026 года может стать важным моментом для всей трилогии ремейка Final Fantasy VII и её экспансии на новые платформы.
Не люблю ждать. Уже играю в переиздание Final Fantasy VII на ПК!
Забавно это от тебя слышать...
Что не так то? Я играю пока нинкохолопы будут ждать. Я уже к этому времени всю FF7 успею пройти!
Ты так самоутверждаешься?
И да, на свиче оригинальная FF7 также давно есть, а в новости говорится про ремейк, который ты у себя никогда не сможешь запустить.
Тот кто идентифицирует себя как взрослый и хочет влиться в финалку, но вас всё ещё отталкивает излишняя детскость, наивность или глуповатость этой серии, то однозначно советую присмотреться к final fantasy XII. При сохранении милоты эта игра имеет более взрослый сюжет, открытый мир, своеобразную боевую систему. Игра разрабатывалась на пс2 коллективом в сотню человек на протяжении шести лет с бюджетом под 40 млн. долл. - это немыслимо! по меркам эпохи пс2. В плане вложенных ресурсов фф12 - самая дорогая и масштабная игра на пс2. Есть годный ремастер на всех платформах. Ещё эта часть сильно! вызывает вайбы фильмов по звёздным войнам, Далмаска в игре это чисто планета Татуин из скрытой угрозы.
Игру с ПС1 Vagrant story не зря мне FF12 напоминала стилем, там один из создателей был :) FF9 люблю, но вообще любимая FF8, самая взрослая на фоне других. А для новичков, жаль, что они пошаговые и графикой теперь будут отпугивать...
Не играл в vagrant, думаю это просто пошаговая jrpg. С 12-кой не сравнится, здесь уже open world и исследование. Вероятно они похожи по стилистике рисовки и сюжету с закосом в политику.