Final Fantasy VII Rebirth может выйти на Switch 2 уже летом 2026 года

Похоже, Square Enix готовится заметно расширить аудиторию Final Fantasy VII Rebirth. По данным западных источников, порт второй части ремейка Final Fantasy VII для Switch 2 запланирован на лето 2026 года — раньше, чем ожидали многие игроки.

Как сообщает издание The Gamer со ссылкой на собственные источники, именно летний период сейчас рассматривается Square Enix как целевое окно релиза версии для новой консоли Nintendo. При этом подчёркивается, что сроки всё ещё могут сдвинуться, если разработчикам потребуется дополнительное время на оптимизацию.

Эта информация перекликается с более ранними заявлениями инсайдеров: ранее сообщалось, что Final Fantasy VII Rebirth по-прежнему готовится к выходу на Xbox Series X/S в 2026 году, а руководство проекта упоминало разработку версии как для Switch 2, так и для третьей части ремейка.

Более того, по словам надёжного инсайдера NateTheHate, версии для Switch 2 и Xbox Series X/S могут выйти одновременно — по аналогии с ситуацией вокруг Final Fantasy VII Remake Intergrade, которая недавно добралась до Xbox. Если эти данные подтвердятся, лето 2026 года может стать важным моментом для всей трилогии ремейка Final Fantasy VII и её экспансии на новые платформы.