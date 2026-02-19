Final Fantasy VII Rebirth на Switch 2 потребует использования Game-Key Cards из-за ограничений скорости загрузки

Директор Final Fantasy VII Rebirth Наоки Хамагучи объяснил, почему порт игры на Nintendo Switch 2 невозможно обойтись без использования Game-Key Cards. В интервью изданию Automaton Media он отметил, что стандартные картриджи просто не справляются с требованиями к скорости передачи данных и объёму хранилища.

По словам Хамагучи, скорость загрузки игры с внутренней памяти Switch 2 примерно в два раза выше, чем при чтении с картриджа. Это делает невозможным использование классических носителей для игры, где данные постоянно подгружаются во время прохождения, а не загружаются полностью в начале.

«Наш дизайн игры не рассчитан на однократную загрузку всех данных. Во время геймплея информация постоянно подгружается и выгружается, поэтому скорость картриджа была бы недостаточной», — подчеркнул Хамагучи. Он также отметил, что современные картриджи Switch 2 не обладают достаточной ёмкостью для полного объёма данных игры.

Использование Game-Key Cards позволило команде перенести трилогию Final Fantasy VII Remake на Switch 2, обеспечив крупномасштабный игровой опыт и высокую производительность. «Комбинация карт и впечатляющей производительности Switch 2 сделала выпуск игр возможным», — добавил Хамагучи.

Ранее он уже упоминал, что технология Game-Key Cards вызывает споры среди игроков и разработчиков, но для реализации амбициозного дизайна игр трилогии это единственно возможное решение.