Final Fantasy VII Rebirth стала самой "тяжёлой" игрой на Nintendo Switch 2 - RPG займёт больше 100 ГБ

Final Fantasy VII Rebirth официально установила новый рекорд на Nintendo Switch 2. Стало известно, что масштабная RPG от Square Enix займёт на консоли 102,5 ГБ памяти, став самой большой игрой на платформе на данный момент.

Для сравнения, версия игры на ПК требовала около 150 ГБ свободного места, так что разработчикам всё же удалось заметно уменьшить размер файлов. Однако даже после оптимизации проект остаётся настоящим гигантом по меркам портативной системы. Для многих владельцев Switch 2 это почти наверняка означает необходимость покупки дополнительной карты памяти, особенно если библиотека игр уже начала активно расти.

Ситуацию делает ещё интереснее формат релиза. Final Fantasy VII Rebirth выйдет как Game-Key Card — фактически картридж не содержит саму игру полностью, а служит ключом для загрузки данных с серверов Nintendo. То есть избежать масштабной загрузки всё равно не получится.

Сам по себе размер игры отлично показывает амбиции проекта. Rebirth изначально создавалась как одна из самых масштабных RPG Square Enix последних лет, с огромным открытым миром, кинематографичной постановкой и большим количеством контента. И теперь становится очевидно, что перенос такого проекта на Switch 2 — серьёзная техническая задача даже для нового железа Nintendo.

На фоне этого особенно любопытно будет посмотреть, насколько стабильно игра покажет себя на гибридной консоли после релиза.