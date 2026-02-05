Final Fantasy VII Rebirth выйдет на Nintendo Switch 2 в июне этого года

Во время сегодняшней презентации Nintendo Direct Partner Showcase был показан новый трейлер Final Fantasy VII Rebirth, демонстрирующий вторую часть трилогии FFVII Remake на Nintendo Switch 2, и объявлена дата релиза – 3 июня 2026 года.
Единственное, что остаётся неясным на момент написания этой статьи, это выход Final Fantasy VII Rebirth на Xbox Series X/S. Предположительно, она выйдет 3 июня 2026 года одновременно с изданием для Nintendo Switch 2, как и Final Fantasy VII Remake Intergrade, вышедшая одновременно на Switch 2 и Xbox Series X/S. На данный момент дата выхода Rebirth на Xbox Series ещё не подтверждена.