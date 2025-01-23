Final Fantasy VII Rebirth вышла на ПК: у игры нет защиты Denuvo

"Спустя почти год после выхода на PS5, Final Fantasy VII Rebirth стала доступна на ПК — игру можно приобрести в Steam и Epic Games Store. На странице проекта нет никаких упоминаний о наличии антипиратской защиты Denuvo, ни аналогичные системы. Стоит отметить, что Final Fantasy VII Remake Intergrade тоже была выпущена без антипиратской защиты.

Сюжет Rebirth развивается после событий Remake. Главные герои — Клауд Страйф, Тифа, Эйрит, Баррет и Ред XIII — покидают Мидгар и отправляются в захватывающее путешествие по планете, преследуя Сефирота. Игроки смогут побывать в знаковых локациях оригинала, включая Забытую столицу.

ПК-версия игры получила ряд технических улучшений: улучшенное освещение, проработанные текстуры и модели, поддержку DLSS, а также расширенные графические настройки. Игра поддерживает разрешение до 4K и частоту кадров до 120 FPS, предлагая ещё более впечатляющий визуальный опыт.