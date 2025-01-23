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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.4 74 оценки

Final Fantasy VII Rebirth вышла на ПК: у игры нет защиты Denuvo

butcher69
Новости

"Спустя почти год после выхода на PS5, Final Fantasy VII Rebirth стала доступна на ПК — игру можно приобрести в Steam и Epic Games Store. На странице проекта нет никаких упоминаний о наличии антипиратской защиты Denuvo, ни аналогичные системы. Стоит отметить, что Final Fantasy VII Remake Intergrade тоже была выпущена без антипиратской защиты.

Сюжет Rebirth развивается после событий Remake. Главные герои — Клауд Страйф, Тифа, Эйрит, Баррет и Ред XIII — покидают Мидгар и отправляются в захватывающее путешествие по планете, преследуя Сефирота. Игроки смогут побывать в знаковых локациях оригинала, включая Забытую столицу.

ПК-версия игры получила ряд технических улучшений: улучшенное освещение, проработанные текстуры и модели, поддержку DLSS, а также расширенные графические настройки. Игра поддерживает разрешение до 4K и частоту кадров до 120 FPS, предлагая ещё более впечатляющий визуальный опыт.

20
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Инcайдер
у игры нет защиты Denuvo

у неё нет и русификатора. так что ждём. вся надежда на ребят с ZoG

15
My life is a game

если был русик я бы купил, так как в целом игра неплохая, но без русика точно пиратить

4
MNM 1985
11
kotasha

Хоть у кого та есть голова на плечах, чего не скажешь о других издателей сега например.

3
zapolkk

Поднять паруса!

3
Niera2B

Надеемся на перевод. Но то что игра вышла уже очень радует.

1
FerociousKit

и нет ру сабов даже, так что ждать

1
Юркец

кто то знает на обычный ремейк 7-й части есть озвучка или только субтитры?

0
Джин Мори

Сабы, и те фанатские

0
Scorpion_GamePlay

Эх жаль у меня нет желания играть в это

0
DelDark

А теперь ждем полгода, пока перевод сделают!

0
LIMITRON
0