Final Fantasy VII Rebirth вышла на ПК: у игры нет защиты Denuvo

"Спустя почти год после выхода на PS5, Final Fantasy VII Rebirth стала доступна на ПК — игру можно приобрести в Steam и Epic Games Store. На странице проекта нет никаких упоминаний о наличии антипиратской защиты Denuvo, ни аналогичные системы. Стоит отметить, что Final Fantasy VII Remake Intergrade тоже была выпущена без антипиратской защиты.
Сюжет Rebirth развивается после событий Remake. Главные герои — Клауд Страйф, Тифа, Эйрит, Баррет и Ред XIII — покидают Мидгар и отправляются в захватывающее путешествие по планете, преследуя Сефирота. Игроки смогут побывать в знаковых локациях оригинала, включая Забытую столицу.
ПК-версия игры получила ряд технических улучшений: улучшенное освещение, проработанные текстуры и модели, поддержку DLSS, а также расширенные графические настройки. Игра поддерживает разрешение до 4K и частоту кадров до 120 FPS, предлагая ещё более впечатляющий визуальный опыт.
у неё нет и русификатора. так что ждём. вся надежда на ребят с ZoG
если был русик я бы купил, так как в целом игра неплохая, но без русика точно пиратить
Хоть у кого та есть голова на плечах, чего не скажешь о других издателей сега например.
Поднять паруса!
Надеемся на перевод. Но то что игра вышла уже очень радует.
и нет ру сабов даже, так что ждать
кто то знает на обычный ремейк 7-й части есть озвучка или только субтитры?
Сабы, и те фанатские
Эх жаль у меня нет желания играть в это
А теперь ждем полгода, пока перевод сделают!