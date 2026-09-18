FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE и REBIRTH впервые получили рекордные скидки 75% и 70% в Steam

В Steam стартовала новая распродажа игр Square Enix, в рамках которой FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE и FINAL FANTASY VII REBIRTH установили новые минимумы стоимости. Первая часть получила максимальную скидку 75%, тогда как вторая впервые подешевела сразу на 70%.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE представляет собой расширенную версию первой части ремейка классической FINAL FANTASY VII. Помимо основной кампании, посвящённой событиям в Midgar, издание включает FF7R EPISODE INTERmission — отдельную сюжетную главу с Юффи Кисараги. Игра сочетает командную ролевую систему с сражениями в реальном времени и вышла в Steam 17 июня 2022 года.

FINAL FANTASY VII REBIRTH продолжает путешествие Клауда и его союзников после побега из Midgar. Героям предстоит исследовать значительно более масштабный мир, выполнять дополнительные задания, участвовать в мини-играх и продолжить преследование Сефирота. REBIRTH является второй частью трилогии ремейка FINAL FANTASY VII.

Обе игры также входят в FINAL FANTASY VII Remake Series Trilogy Edition. Комплект объединяет FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, FINAL FANTASY VII REBIRTH и заключительную часть трилогии — FINAL FANTASY VII REVELATION. При оформлении предзаказа REMAKE INTERGRADE и REBIRTH можно загрузить и начать проходить сразу, тогда как REVELATION станет финальной главой проекта ремейка.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.