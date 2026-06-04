"Франшиза умрёт без нового поколения": бывший топ менеджер Square Enix высказался о Final Fantasy

Экс-директор по развитию бизнеса Square Enix Джейкоб Навок считает, что Final Fantasy столкнулась с той же проблемой, которая сейчас мешает развитию Star Wars: аудитория стареет, а молодые игроки и зрители всё реже проявляют интерес к этим франшизам.

Поводом для обсуждения стали слабые результаты фильма «Мандалорец и Грогу». По данным западных СМИ, новая картина не смогла привлечь широкую аудиторию за пределами давних поклонников вселенной. Навок уверен, что похожая ситуация складывается и вокруг Final Fantasy.

По его словам, современные подростки растут уже на совершенно других развлечениях — Roblox, Fortnite, контенте от блогеров и играх с элементами ИИ. Если франшиза не успевает заинтересовать новое поколение, её аудитория постепенно сокращается.

«Если вы не думаете, что это проблема Final Fantasy, то мне есть что вам продать», — заявил Навок.

Его слова перекликаются с недавними комментариями продюсера серии Наоки Ёсиды. Ранее он признавал, что молодые игроки всё реже знакомятся с Final Fantasy, поскольку новые части выходят слишком редко и не позволяют выстроить долгосрочную связь с франшизой.

Статистика также подтверждает тенденцию. Согласно данным аналитиков, около 77% американских игроков Final Fantasy VII Rebirth старше 30 лет, а более 60% аудитории уже перешагнули отметку в 35 лет.

Навок считает, что проблема касается не только Final Fantasy или Star Wars. Многие крупные игровые и развлекательные бренды продолжают опираться на преданных фанатов, но испытывают трудности с привлечением новой аудитории, которая выросла на совершенно других платформах и форматах контента.