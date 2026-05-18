Геймдиректор FF7: Rebirth объяснил, почему использование DLSS на Switch 2 было незаменимым

Релиз Final Fantasy 7: Rebirth для консолей Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 запланирован на начало июня. В преддверии этого события геймдиректор проекта Наоки Хамагучи в интервью изданию Nintendo Life раскрыл технические параметры версии для новой портативной системы Nintendo.

Для обеспечения стабильной производительности разработчики внедрили технологию масштабирования DLSS и динамическое разрешение. В портативном режиме игры разрешение будет меняться в диапазоне от 672x380 до 1344x756 пикселей. При подключении к док-станции целевые показатели составят от 960x540 до 1920x1080 пикселей. Частота кадров в обоих случаях ограничена 30 fps ради оптимизации.

Хамагучи пояснил, что масштабный открытый мир Rebirth создает высокую нагрузку на систему из-за огромного объема одновременно обрабатываемых данных. Вместо ухудшения качества освещения команда решила сбалансировать общую нагрузку на рендеринг, используя те же алгоритмы апскейлинга, что и при оптимизации первой части ремейка.

Освещение — важный элемент в Rebirth, как это было и в Remake. Однако, поскольку в Rebirth используется открытый мир гораздо большего масштаба, в этом проекте объем отображаемой информации в каждый момент времени значительно выше. В результате вместо кардинальных изменений в освещении мы сосредоточились на том, как сбалансировать общую нагрузку на рендеринг.



Использование DLSS в этом плане было незаменимым, и мы снова прибегли к

нему в Rebirth, как и в Remake. Ни один из режимов не полагается на фиксированное разрешение, игра спроектирована на основе динамического разрешения. В портативном режиме внутреннее разрешение колеблется от максимума 1344×756 до минимума 672×380. В режиме док-станции оно составляет от максимума 1920×1080 до минимума 960×540, точно так же, как в Remake.

Официальный релиз Final Fantasy 7: Rebirth на Switch 2 и Xbox состоится 3 июня.