Геймдиректор Final Fantasy 7 Rebirth испытывал опасения по поводу порта на Switch 2

Наоки Хамагути, геймдиректор Final Fantasy 7 Rebirth, признался, что изначально сомневался в возможности релиза игры на Nintendo Switch 2. Главным препятствием стали масштабы проекта: огромные открытые пространства нагружают систему значительно сильнее, чем в предыдущей части. Команду особенно волновал вопрос, получится ли сохранить качество игры на устройстве, которое «предполагает портативный режим».

«Честно говоря, у меня были опасения. Rebirth более открытая, с гораздо большим масштабом локаций и тяжелой нагрузкой на процессор. Сначала мы очень внимательно изучали вопрос о том, сможем ли мы действительно заставить игру работать на Switch 2, которая предполагает портативный режим», — объяснил Хамагути.

Проблему решили не «чудом», а грамотной инженерией. Студия адаптировала тяжелую игру под возможности новой платформы, опираясь на наработки прошлых лет.

«Мы использовали опыт оптимизации, полученный с Remake, пересмотрев наши методы рендеринга, освещения и стриминга локаций для Rebirth», — добавил директор.

Успешная адаптация развеяла все сомнения команды. Кропотливая работа не только дала результат в настоящем, но и гарантировала выпуск на этой консоли грандиозного финала трилогии.

«В конечном счете этот процесс стал результатом поиска идей о том, как довести начатое до конца. Прохождение через этот этап ясно дало понять, что мы сможем достичь того же результата и для третьей главы».

Демоверсия Rebirth уже доступна для загрузки на Xbox и Switch 2. Это отличная возможность лично проверить оптимизацию проекта перед выходом, который состоится 3 июня 2026 года. Сохранения из демо будут совместимы с полной версией.