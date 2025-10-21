Геймдиректор Final Fantasy 7 Rebirth выступил в защиту спорных игровых карт-ключей Nintendo Switch 2

Один из геймдиректоров Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагути вновь обратился к теме игровых карт-ключей Nintendo Switch 2, которые вызвали бурные дискуссии среди игроков и коллекционеров. В интервью Wccftech Хамагути назвал формат Game Key Card «действительно потрясающей новой идеей», подчеркнув, что эти ключи открывают разработчикам возможности, недоступные при использовании стандартных картриджей.

Хамагути отметил, что многие вопросы, связанные со скоростью загрузки, связаны скорее с аппаратными особенностями Switch 2, чем с самим форматом ключей. «Я не работаю в Nintendo, поэтому не могу комментировать их внутренние решения, — сказал он. — Но лично я считаю, что Game Key Card позволит нам делать вещи, которые иначе были бы невозможны».

Формат вызвал споры, особенно среди сторонников физических носителей. Без картриджа игроки фактически зависят от Nintendo, а долгосрочное сохранение цифровых игр остаётся спорным. Тем не менее, Хамагути уверен, что игроки со временем привыкнут к новой системе. Он также предположил, что компания будет активно продвигать Game Key Card, а совместные усилия Nintendo и издателей помогут геймерам оценить преимущества формата.

Напомним, что Final Fantasy 7 Rebirth станет доступна на Switch 2 после выхода ремейка 2020 года, который займёт внушительные 90 ГБ на консоли. По словам Хамагути, физическая версия игры будет выпускаться именно в формате ключа, что делает её удобной для разработчиков и даёт новые возможности в геймплее.