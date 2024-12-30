Геймдиректор третьей части ремейков Final Fantasy 7 заявил, что разработка игры продвигается успешно

У геймдиректора предстоящей третьей части ремейков Final Fantasy 7, Наоки Хамагучи, состоялось интервью с изданием Famitsu, в котором он поделился некоторыми подробностями разработки игры.

По словам Хамагучи, сейчас студия усердно работает над третьей частью ремейков и разработка игры продвигается "гладко и успешно". Тем не менее, Хамагучи просит фанатов запастись терпением - игру придется подождать, ведь Final Fantasy 7 Rebirth вышла меньше года назад и разработчикам потребуется больше времени.

Final Fantasy 7 Rebirth доступна на PS5, а релиз PC-версии состоится уже 23 января.