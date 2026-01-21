Инсайдер подтвердил: Final Fantasy VII Rebirth по-прежнему планируют выпустить на Xbox в 2026 году

Слухи о выходе Final Fantasy VII Rebirth на консолях Xbox вновь получили подтверждение. Известный инсайдер NateTheHate заявил, что планы по релизу игры на платформе Microsoft в 2026 году остаются в силе, несмотря на отсутствие официальных анонсов со стороны Square Enix или Xbox.

Подтверждение прозвучало в комментариях к публикации NateTheHate в X (бывший Twitter), где его поздравляли с неофициальным титулом «инсайдер года» на r/GamingLeaksAndRumours. Отвечая на прямой вопрос о судьбе версии Rebirth для Xbox, он коротко написал: «Да», тем самым подтвердив актуальность прежней информации.

Первые слухи о выходе Final Fantasy VII Rebirth на Xbox и Switch 2 появились ещё осенью 2025 года. С тех пор издатель никак их не комментировал, но косвенным подтверждением может служить недавний релиз Final Fantasy VII Remake, который 22 января 2026 года вышел на Xbox Series X|S и Switch 2.

Ранее Square Enix уже давала понять, что вся трилогия ремейков Final Fantasy VII в итоге доберётся до новых платформ. Поэтому Rebirth для Xbox выглядит логичным следующим шагом — вопрос остаётся лишь в сроках и официальном анонсе.