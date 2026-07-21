Издание Polygon: разработчики должны разрешать игрокам читерить - как в Final Fantasy 7 Rebirth

Издание Polygon выступило с неожиданным, но уверенным призывом к разработчикам: пора официально разрешить игрокам читерить в одиночных проектах. Поводом для этого послужил свежий пример Square Enix, которая добавила в Final Fantasy 7 Rebirth набор из 13 упрощающих опций - от бесконечных денег до утроенного опыта и бессмертия.

Читы в видеоиграх - не новость. Ещё в 1986 году легендарный "Код Konami" помогал проходить сложнейшие аркады, а в 90-х устройства вроде Game Genie и платные телефонные линии с подсказками были целой индустрией. Однако долгие годы разработчики относились к читам как к чему-то постыдному - лазейке, которую нужно закрывать, а не поощрять.

Square Enix пошла другим путем. В июне, с выходом обновления для Final Fantasy 7 Rebirth, компания легализовала читы, превратив их в полноценную игровую механику. Игроки могут в любой момент включить бесконечное здоровье, магию, деньги или ускорить прокачку - и при этом никто не лишит их трофеев и достижений. Журналист Polygon опробовал нововведения и признался: то, что начиналось как минутное баловство, быстро переросло в полноценное перепрохождение.

То, что начиналось как пара минут возни со старым сохранением, быстро переросло в "похоже, я перепрохожу всю игру заново". С двойным опытом и бесконечными деньгами даже скучные просьбы второстепенных NPC становятся приятным занятием.

В сообществе фанатов мнения разделились. Одни возмущены, что читы не блокируют достижения, обесценивая усилия перфекционистов. Другие же увидели в этом шанс насладиться игрой без десятков часов гринда. Самый популярный комментарий на Reddit подводит итог спора:

Это одиночная игра. Каждый должен иметь возможность играть так, как ему удобно. Читы никому не мешают и не отнимают радость у тех, кто любит честное прохождение.

Особый смысл призыву Polygon придает предстоящая волна крупных релизов. В ноябре выходит Grand Theft Auto 6, а Fallout 5 официально анонсирован. Обе серии исторически славились своими читами - от неуязвимости и взрывных пуль до консольных команд, позволяющих творить что угодно.

Конечно, большинство людей будут играть в эти долгожданные сиквелы ради динамичного экшена и великолепной графики. Но есть десятки из нас, кто так же жаждет увидеть все захватывающие новые идеи читов, которые эти команды придумали за последнее десятилетие.

Polygon уверен: именно такой подход должен стать отраслевым стандартом. Автор материала подчеркивает, что читы не убивают игру, а наоборот - дают ей вторую жизнь. Они убирают утомительный гринд, но оставляют достаточно вызова, чтобы процесс оставался увлекательным. Возможность "нарушить правила" (даже с разрешения разработчиков) дарит то самое чувство, за которое мы любим видеоигры.