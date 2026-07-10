Мод Shader Injector 2.0 обеспечит Final Fantasy 7 Rebirth значительно улучшенную графику

Ранее появлялись сообщения о моде Shader Injector для Final Fantasy 7 Rebirth. Этот мод значительно улучшил освещение и тени в игре. Однако моддер dddd5 в настоящее время работает над новой версией, которая сделает игру ещё лучше.

Shader Injector V2.0 будет включать в себя более продвинутые шейдеры освещения, обеспечивая лучшее затенение во всей игре. Новая версия также улучшит отражения в экранном пространстве с лучшим покрытием и поддержкой шероховатых и глянцевых поверхностей. Кроме того, она будет включать экспериментальную поддержку глобального освещения в экранном пространстве (SSGI) и затенения окружающей среды (AO). Эти эффекты улучшат отражение света и затенение, помогая сценам выглядеть более естественно и реалистично.

Ещё одна новая функция — это находящийся в разработке шейдер океана. Этот шейдер добавит более чёткую детализацию волн, подводные световые узоры, хроматическую дисперсию, размытие глубины, а также улучшенные отражения в экранном пространстве и резервные отражения. В совокупности эти изменения сделают океан более реалистичным. Новый шейдер будет работать на большей части океана в игре. Однако в игре используется множество различных шейдеров воды, поэтому некоторые водные поверхности не будут его использовать на момент запуска. Разработчик планирует добавить поддержку большего количества типов воды в будущих обновлениях. Текущие эффекты воды также все ещё находятся в стадии доработки и будут усовершенствованы перед релизом.

Наконец, Shader Injector 2.0 будет поставляться с модифицированным постпроцессным шейдером. Это позволит игрокам регулировать яркость/контраст/цвет, различные тональные карты и экспериментальную автоматическую экспозицию. Таким образом, игроки смогут экспериментировать с ними, чтобы игра выглядела так, как им хочется.

В настоящее время нет информации о дате выхода новой версии Shader Injector. Однако, моддер выпустил предварительное видео. Оно даст вам довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать.