Моддер вернул классические модели персонажей из оригинальной Final Fantasy VII в Rebirth

Фанатская модификация для Final Fantasy VII Rebirth может вернуть игре внешний вид персонажей из оригинальной версии 1997 года. Над проектом работает известный моддер Stepheroth, который решил перенести культовые низкополигональные модели героев в современную часть ремейка.

Главная идея модификации — заменить современные высокодетализированные модели персонажей на те, что использовались в боевых сценах оригинальной Final Fantasy VII. Таким образом игроки смогут увидеть знакомых героев вроде Клауда и его союзников в их классическом виде, но в окружении современных графических локаций.

Разработчик модификации уже поделился несколькими видеороликами с демонстрацией прогресса. Судя по показанным кадрам, старые модели персонажей довольно органично смотрятся на фоне высокодетализированного мира Rebirth, хотя контраст между графикой 1997 года и современными окружениями всё же заметен.

Пока что мод находится на ранней стадии разработки и точной даты релиза у него нет. Тем не менее автор регулярно публикует обновления и демонстрирует новые элементы проекта, поэтому работа продвигается достаточно активно.

Проект создаётся в качестве фанатской инициативы и призван порадовать поклонников классической версии Final Fantasy VII, которые ностальгируют по оригинальному стилю персонажей эпохи первой PlayStation.