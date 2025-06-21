Mognet выпустили качественный текстовый русификатор для Final Fantasy 7: Rebirth

Команда Mognet, известная своими профессиональными переводами таких игр как Final Fantasy VII Remake Intergrade и Persona 5 Royal, завершила работу над полным текстовым переводом Final Fantasy VII Rebirth для PC. Релиз перевода состоялся менее чем через полгода после релиза игры на компьютерах.

Особенностью данного перевода стала его полнота - в отличие от альтернативного варианта от энтузиаста Tigra_Spartan, выпущенного 12 июня, где остались непереведенными названия предметов и элементов интерфейса, Mognet постарались локализовать все текстовые элементы игры.

Создатели перевода просят пользователей сообщать о возможных ошибках - это поможет улучшить качество перевода игры.