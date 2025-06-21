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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.8 632 оценки

Mognet выпустили качественный текстовый русификатор для Final Fantasy 7: Rebirth

AceTheKing AceTheKing

Команда Mognet, известная своими профессиональными переводами таких игр как Final Fantasy VII Remake Intergrade и Persona 5 Royal, завершила работу над полным текстовым переводом Final Fantasy VII Rebirth для PC. Релиз перевода состоялся менее чем через полгода после релиза игры на компьютерах.

Особенностью данного перевода стала его полнота - в отличие от альтернативного варианта от энтузиаста Tigra_Spartan, выпущенного 12 июня, где остались непереведенными названия предметов и элементов интерфейса, Mognet постарались локализовать все текстовые элементы игры.

Создатели перевода просят пользователей сообщать о возможных ошибках - это поможет улучшить качество перевода игры.

14
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
LukotakinaZ

Один со смехуечками, другой не все переводит. В итоге нецросетевой как был лучший, так и остался, хоть и все полы перепутал.

6
petya_botanov

это про какие речь ?