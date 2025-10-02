Наоки Хамагути: будущие игры серии Final Fantasy вряд ли повторят боевую систему трилогии ремейков

Геймдиректор Final Fantasy 7 Rebirth и третьей, пока официально не названной части, Наоки Хамагути дал понять, что не планирует использовать боевую систему переработанной трилогии JRPG в своих будущих проектах. В интервью Easy Allies он отметил, что хочет сохранить «элемент неожиданности» для игроков и не повторять точную формулу FF7 Remake, чтобы опыт оставался свежим и увлекательным.
«Я не знаю, над каким проектом буду работать после FF7 Remake, но на данный момент не думаю использовать ту же боевую систему», — заявил Хамагути. По его словам, это решение продиктовано желанием сделать игру неожиданной для фанатов, сохранив интерес и уникальность каждого нового релиза.
При этом режиссёр добавил, что боевой опыт Remake может послужить «основой» для будущих игр. «Вполне возможно взять за основу боевую систему FF7 Remake и создать на ее основе нечто новое, эволюционировавшее», — объяснил он. Хамагути подчеркнул, что это не означает прямого копирования, а скорее развитие механики с добавлением новых элементов и подходов.
Боевая система Remake сама по себе вызвала споры: классические пошаговые сражения 1997 года были преобразованы в динамичную смесь активного времени и стратегических пауз, что разделило фанатов. Некоторые приветствовали свежий подход, другие же считали отказ от традиционной механики спорным.
Слова Хамагути подчеркивают, что будущее серии может быть более гибким и экспериментальным. Его подход позволяет предположить, что хотя боевой опыт Remake окажет влияние на следующие проекты, каждое новое поколение игр Final Fantasy будет приносить свои уникальные механики и неожиданные решения, сохраняя баланс между наследием франшизы и инновациями.
Таким образом, поклонников ждут сюрпризы: привычная система FF7 Remake может эволюционировать, но прямого повторения боевого опыта в будущих играх ждать не стоит.
мне лично очень нравилась старая пошаговая боевая система, которая была в FF7 и FF8. когда ты такой стоишь и думаешь, как тебе лучше атаковать. а сейчас - это какой-то блин экшен с кучей спецэффектов... собственно поэтому я и не стал проходить Rebirth, хотя обожаю серию FF
может им уже закончить эту серию наконец и начать что-то новое?
Сюжетно игры серии не связаны, так что каждая игра и есть новая. В чём проблема?
С другой стороны ничего хорошего там 1000 лет не выходило. Ремейк 7 это для любителей порномодов, сюжет там раскатали бульдозером до уровня "бред похмельный"
Только не пошаговую боевую систему, это анахронизм, и пошаговая бевка должна сдохнуть в анналах истории, изжив себя, а приверженцев такой боевой системы в котел, и любителей экспедишн 33 с ее пошаговой боевкой туда же, туда же
В экспедишн 33 парирования, такую пошаговую точно в котёл к любителям соулслайков 😁
А если серьёзно игры должны быть разными что бы каждый нашёл своё.
Интересно, что Хамагути хочет сохранить элемент неожиданности. Надеюсь, что новые боевые механики будут не хуже, чем в Remake. Время для экспериментов
А мне не понравилась обновленная боевика, жаль что они не сделали вариативность, что бы каждый мог насладиться