Новая версия мода для Final Fantasy 7 Rebirth улучшает более 3900 текстур

Моддер Romi выпустил новую версию своего пакета 4K-текстур для Final Fantasy 7: Rebirth. Пакет теперь весит 27 ГБ и улучшает более 3900 текстур.

Даже на ультра-настройках Final Fantasy 7: Rebirth имеет множество текстур с низким разрешением. И этот мод призван решить данную проблему. Прямо сейчас он масштабирует большинство текстур природы, отличных от 4К. Поэтому ожидайте лучших текстур для таких вещей, как деревья, скалы, камни, земля, трава, цветы и лужи.

Вы можете скачать его по этой ссылке. Его установка также очень проста. Все, что вам нужно сделать, это перетащить файлы в папку «Final Fantasy 7 Rebirth\End\Content\Packs\~mods».

Роми также предлагает использовать эти команды для улучшения потоковой передачи LOD MipMaps и текстур. Поэтому вам также может потребоваться добавить их в файл Engine.INI.

[SystemSettings]

r.Streaming.PoolSize=10000 (Настройте 80% вашей VRAM, попробуйте больше, если текстуры не загружаются, или меньше, если у вас возникают подтормаживания)

r.Streaming.LimitPoolSizeToVRAM=0

r.Streaming.UseFixedPoolSize=1

r.Streaming.PrioritizeMeshLODRetention=1

r.Streaming.SkeletalMeshResidentLODBias=-1

r.Streaming.StaticMeshResidentLODBias=-1

r.Streaming.TextureResidentLODBias=-1

r.Streaming.UseAllMips=1

r.Streaming.UseMaterialData=1

r.Streaming.MaxTempMemoryAllowed=10000 (на основе ОЗУ)

r.Streaming.PoolSizeForMeshes=4096