Новая версия мода для Final Fantasy 7 Rebirth улучшает более 3900 текстур

Моддер Romi выпустил новую версию своего пакета 4K-текстур для Final Fantasy 7: Rebirth. Пакет теперь весит 27 ГБ и улучшает более 3900 текстур.
Даже на ультра-настройках Final Fantasy 7: Rebirth имеет множество текстур с низким разрешением. И этот мод призван решить данную проблему. Прямо сейчас он масштабирует большинство текстур природы, отличных от 4К. Поэтому ожидайте лучших текстур для таких вещей, как деревья, скалы, камни, земля, трава, цветы и лужи.
Вы можете скачать его по этой ссылке. Его установка также очень проста. Все, что вам нужно сделать, это перетащить файлы в папку «Final Fantasy 7 Rebirth\End\Content\Packs\~mods».
Роми также предлагает использовать эти команды для улучшения потоковой передачи LOD MipMaps и текстур. Поэтому вам также может потребоваться добавить их в файл Engine.INI.
[SystemSettings]
r.Streaming.PoolSize=10000 (Настройте 80% вашей VRAM, попробуйте больше, если текстуры не загружаются, или меньше, если у вас возникают подтормаживания)
r.Streaming.LimitPoolSizeToVRAM=0
r.Streaming.UseFixedPoolSize=1
r.Streaming.PrioritizeMeshLODRetention=1
r.Streaming.SkeletalMeshResidentLODBias=-1
r.Streaming.StaticMeshResidentLODBias=-1
r.Streaming.TextureResidentLODBias=-1
r.Streaming.UseAllMips=1
r.Streaming.UseMaterialData=1
r.Streaming.MaxTempMemoryAllowed=10000 (на основе ОЗУ)
r.Streaming.PoolSizeForMeshes=4096
Как она сейчас играется ?Сильно фризит ?Моды на оптимизацию накатываете ?
Финал Фантасу семь: Ребиртх // Сергей Бегленко