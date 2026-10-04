Новый инструмент SCSKiller почти полностью устраняет статтеры компиляции шейдеров в PC-играх

Энтузиаст BlueHeisenberg выпустил бесплатную утилиту SCSKiller (Shader Compilation Stutter Killer), которая призвана устранить один из самых раздражающих видов статтеров в современных PC-играх — фризы, возникающие во время компиляции шейдеров и PSO. Первые тесты показывают особенно заметный эффект в требовательных проектах.

Программа анализирует файлы игры и определяет шейдеры и графические пайплайны, которые могут понадобиться во время прохождения. Затем SCSKiller заранее компилирует их и помещает результаты в кэш драйвера видеокарты. Благодаря этому игре не приходится останавливать рендеринг и выполнять компиляцию непосредственно в момент появления нового эффекта на экране.

Утилита поддерживает видеокарты NVIDIA и AMD в играх на DirectX 12, а также DirectX 11 на GPU NVIDIA. SCSKiller умеет автоматически находить игры из Steam, Epic Games Store, EA App, GOG, Ubisoft Connect, Xbox PC и Battle.net. Для пайплайнов, которые невозможно определить по файлам игры, предусмотрен специальный режим записи во время запуска.

Особенно впечатляющими выглядят результаты в Final Fantasy VII Rebirth. На RTX 5090 в тестах разработчика при чистом кэше было зафиксировано 19 случаев компиляционных задержек продолжительностью не менее 20 мс. После обработки игры через SCSKiller таких задержек не осталось вовсе. В Hogwarts Legacy количество подобных фризов снизилось с 1014 до 87, а в Star Wars Jedi: Survivor — с 9038 до 11.

Журналисты протестировали утилиту на Final Fantasy VII Rebirth и получили заметный результат. Встроенная компиляция шейдеров в игре занимает сравнительно мало времени и, судя по всему, не подготавливает все необходимые PSO заранее. SCSKiller дополнительно создал около 3 ГБ бинарных файлов для кэша NVIDIA.

После этого большинство статтеров, возникавших при первом появлении различных эффектов и во время перемещения по новым участкам мира, практически исчезло. Особенно хорошо разница была заметна при игре с «холодным» кэшем, когда нужные шейдеры ещё не были подготовлены драйвером.

При этом SCSKiller не является универсальным лекарством от всех проблем с производительностью. Утилита работает только со статтерами, связанными с компиляцией шейдеров, и не устраняет подтормаживания из-за потоковой загрузки ассетов, работы CPU или других причин.

SCSKiller распространяется бесплатно и имеет открытый исходный код. Сейчас доступна версия 1.2.0 в виде установщика и портативной сборки. Проект опубликован на GitHub и может оказаться полезным способом избавиться от одного из наиболее распространённых недостатков PC-версий современных игр.