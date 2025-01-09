Новый трейлер Final Fantasy 7 Rebirth посвятили техническим особенностям ПК-версии

Square Enix представила новый трейлер, посвящённый особенностям PC-версии Final Fantasy VII Rebirth. Видео демонстрирует улучшенное освещение и графику, поддержку беспроводных контроллеров DualSense, а также NVIDIA DLSS для повышения частоты кадров и качества изображения.

Игра предлагает гибкие графические настройки, включая три предустановки и возможность регулировать количество NPC на экране для оптимальной производительности. Также добавлена поддержка клавиатуры и мыши, что делает геймплей более удобным для PC-геймеров.

Оригинальная версия Final Fantasy VII Rebirth вышла для PS5 29 февраля 2024 года, а релиз для ПК состоится 23 января на платформах Steam и Epic Games Store.