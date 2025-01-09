Новый трейлер Final Fantasy 7 Rebirth посвятили техническим особенностям ПК-версии

Square Enix представила новый трейлер, посвящённый особенностям PC-версии Final Fantasy VII Rebirth. Видео демонстрирует улучшенное освещение и графику, поддержку беспроводных контроллеров DualSense, а также NVIDIA DLSS для повышения частоты кадров и качества изображения.
Игра предлагает гибкие графические настройки, включая три предустановки и возможность регулировать количество NPC на экране для оптимальной производительности. Также добавлена поддержка клавиатуры и мыши, что делает геймплей более удобным для PC-геймеров.
Оригинальная версия Final Fantasy VII Rebirth вышла для PS5 29 февраля 2024 года, а релиз для ПК состоится 23 января на платформах Steam и Epic Games Store.
Почему они для 15 и 16 части русификаторы делали, для ремейков 7 нет :(
Странно
тоже интересно
Разные команды
на а издатель то то же - и они решают.
В 16 официально русский есть и в 15 был
я знаю, но почему в ремейках его нет
Надеюсь русификатор быстро выйдет.
+++
Только после взлома, а там денуво будет
Да может будут сборы переводчику на игру, зачем взлома то ждать?
нет там денуво
не будет денуво там
Красотища
моя 570(8) все ровно не потянет.буду заного первую часть ремейка перепроходить))
Отлично, как раз только в конце года добрался до игры, теперь можно подождать ПК версии.
Я ведь правильно помню что с этого ремейка уже обязательные лучи на видеокартах?
Если так то немного печально - влечу в игру тогда через год-два. Но с другой стороны и странно, ладно там Индиана Джонс, но вот этот ремейк визуально слабо отличается от прошлого, а эти самые лучи так и не понял где - такой-же уровень освещения есть во многих играх.
какова оптимизэйшен, если абсолютли то найс, если нет то бед (не кровать)
Оптимизация будет ровно в два раза требовательнее чем прошлый ремейк на ПК,если на 1060 и рыксах можно было прошлую в 2к даже запускать ,то тут уже просто пойдут строем нах или 720 p
Пойдут строем нах, та же фигня, что и в Indiana Jones and the Great Circle, только карты с лучами подходят.