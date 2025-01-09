ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.8 32 оценки

Новый трейлер Final Fantasy 7 Rebirth посвятили техническим особенностям ПК-версии

butcher69
Новости

Square Enix представила новый трейлер, посвящённый особенностям PC-версии Final Fantasy VII Rebirth. Видео демонстрирует улучшенное освещение и графику, поддержку беспроводных контроллеров DualSense, а также NVIDIA DLSS для повышения частоты кадров и качества изображения.

Игра предлагает гибкие графические настройки, включая три предустановки и возможность регулировать количество NPC на экране для оптимальной производительности. Также добавлена поддержка клавиатуры и мыши, что делает геймплей более удобным для PC-геймеров.

Оригинальная версия Final Fantasy VII Rebirth вышла для PS5 29 февраля 2024 года, а релиз для ПК состоится 23 января на платформах Steam и Epic Games Store.

19
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
My life is a game

Почему они для 15 и 16 части русификаторы делали, для ремейков 7 нет :(
Странно

7
Ste7fan

тоже интересно

3
val9str

Разные команды

3
jax baron val9str

на а издатель то то же - и они решают.

3
Unicorling

В 16 официально русский есть и в 15 был

2
My life is a game Unicorling

я знаю, но почему в ремейках его нет

1
Jestеr

Надеюсь русификатор быстро выйдет.

5
My life is a game

+++

0
Сергей Оленичев

Только после взлома, а там денуво будет

-2
GremlinGOD Сергей Оленичев

Да может будут сборы переводчику на игру, зачем взлома то ждать?

0
My life is a game Сергей Оленичев

нет там денуво

0
My life is a game GremlinGOD

не будет денуво там

0
NatanieLzZ

Красотища

1
ДаДжи

моя 570(8) все ровно не потянет.буду заного первую часть ремейка перепроходить))

1
Kenn1y

Отлично, как раз только в конце года добрался до игры, теперь можно подождать ПК версии.

0
TrueManCooper

Я ведь правильно помню что с этого ремейка уже обязательные лучи на видеокартах?
Если так то немного печально - влечу в игру тогда через год-два. Но с другой стороны и странно, ладно там Индиана Джонс, но вот этот ремейк визуально слабо отличается от прошлого, а эти самые лучи так и не понял где - такой-же уровень освещения есть во многих играх.

0
TRADS80

какова оптимизэйшен, если абсолютли то найс, если нет то бед (не кровать)

-2
VIGITAL1

Оптимизация будет ровно в два раза требовательнее чем прошлый ремейк на ПК,если на 1060 и рыксах можно было прошлую в 2к даже запускать ,то тут уже просто пойдут строем нах или 720 p

0
KnDiman VIGITAL1

Пойдут строем нах, та же фигня, что и в Indiana Jones and the Great Circle, только карты с лучами подходят.

0