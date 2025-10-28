Открытый мир Final Fantasy 7 Rebirth был вдохновлён The Witcher 3 и Horizon

Square Enix сообщила, что Horizon и The Witcher 3 послужили непосредственным источником вдохновения при разработке Final Fantasy 7 Rebirth. В недавних заявлениях режиссёр Наоки Хамагучи объяснил, как эти известные игры сформировали подход команды к созданию игры, существенно отличающейся от её предшественницы, Final Fantasy 7 Remake.
По словам Хамагучи, хотя Remake имела более линейную и целенаправленную структуру, Rebirth стремилась реализовать полноценный открытый мир, вдохновлённый системой исследования и побочными заданиями из этих игр.
Это было существенное изменение по сравнению с первой игрой. По словам Хамагучи, при создании ремейка он вдохновлялся God of War (2018), используя её в качестве источника вдохновения для создания более линейной экшен-игры.
Сейчас команда работает над третьей частью франшизы, которая обещает быть более «сбалансированной и лаконичной». Хотя ранее разработчики заявляли, что ремейк будет трилогией, они не исключают выпуска DLC или новой игры после третьей части.
Final Fantasy 7 Rebirth доступна на ПК и PS5, но Square Enix уже подтвердила, что в будущем она появится и на других платформах. Выход Final Fantasy 7 Remake запланирован на 22 января 2026 года на Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S.
Брешут. А Ведьмаке 3 открытый мир, а в FF просто большие локации, полу мёртвые и унылые.
а вдохновиться картой мира из оригинальной семерки не судьба?
Что в ведьмаке что в харайзене один хрен миры пустые, так себе вдохновения
В Хорайзене, особенно сиквеле, мир наоборот перенасыщен активностями. Сто шагов не спеваешь сделать как очередной костер, враждебная живность или лагерь. А уж про то, что каждые десять можно что-то с дороги подобрать и говорить не приходится. Сделали из Элой симулятор красной шапочки, несущей бабушке пирожки.
После середины игры настолько утомился пылесосить, что оставшуюся уже прорашил по сюжету. И это с учетом, что ряд ходов, доступных чуть ли не со стартовой локации, все еще заблокирован.
Такой себе закос под метроидванию. Хорайзен берет другим -- сеттингом и визуалом, один из самых красивых проектов за последние годы.
В Ведьмаке все более органично, по сути игра и заложила стандарт качественного симбиоза открытого мира, интересных квестов и прочих активностей. Им много кто вдохновлялся или пытался скопировать. Собственно, сами же поляки попытались все это перенести и в Киберпанк.
Птица, которая ведет тебя к интересному месту, явно взято у Цусимы
у меня вопрос - после финала играть можно дальше? без заного проходить сюжет?
От брешут.