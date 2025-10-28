ЧАТ ИГРЫ
Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 758 оценок

Открытый мир Final Fantasy 7 Rebirth был вдохновлён The Witcher 3 и Horizon

monk70 monk70

Square Enix сообщила, что Horizon и The Witcher 3 послужили непосредственным источником вдохновения при разработке Final Fantasy 7 Rebirth. В недавних заявлениях режиссёр Наоки Хамагучи объяснил, как эти известные игры сформировали подход команды к созданию игры, существенно отличающейся от её предшественницы, Final Fantasy 7 Remake.

По словам Хамагучи, хотя Remake имела более линейную и целенаправленную структуру, Rebirth стремилась реализовать полноценный открытый мир, вдохновлённый системой исследования и побочными заданиями из этих игр.

Это было существенное изменение по сравнению с первой игрой. По словам Хамагучи, при создании ремейка он вдохновлялся God of War (2018), используя её в качестве источника вдохновения для создания более линейной экшен-игры.

Сейчас команда работает над третьей частью франшизы, которая обещает быть более «сбалансированной и лаконичной». Хотя ранее разработчики заявляли, что ремейк будет трилогией, они не исключают выпуска DLC или новой игры после третьей части.

Final Fantasy 7 Rebirth доступна на ПК и PS5, но Square Enix уже подтвердила, что в будущем она появится и на других платформах. Выход Final Fantasy 7 Remake запланирован на 22 января 2026 года на Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S.

Комментарии:  7
J a r v i s

Брешут. А Ведьмаке 3 открытый мир, а в FF просто большие локации, полу мёртвые и унылые.

6
r23dom

а вдохновиться картой мира из оригинальной семерки не судьба?

4
-zotik-

Что в ведьмаке что в харайзене один хрен миры пустые, так себе вдохновения

2
maximus388

В Хорайзене, особенно сиквеле, мир наоборот перенасыщен активностями. Сто шагов не спеваешь сделать как очередной костер, враждебная живность или лагерь. А уж про то, что каждые десять можно что-то с дороги подобрать и говорить не приходится. Сделали из Элой симулятор красной шапочки, несущей бабушке пирожки.
После середины игры настолько утомился пылесосить, что оставшуюся уже прорашил по сюжету. И это с учетом, что ряд ходов, доступных чуть ли не со стартовой локации, все еще заблокирован.
Такой себе закос под метроидванию. Хорайзен берет другим -- сеттингом и визуалом, один из самых красивых проектов за последние годы.

В Ведьмаке все более органично, по сути игра и заложила стандарт качественного симбиоза открытого мира, интересных квестов и прочих активностей. Им много кто вдохновлялся или пытался скопировать. Собственно, сами же поляки попытались все это перенести и в Киберпанк.

Алексей Ядренцев

Птица, которая ведет тебя к интересному месту, явно взято у Цусимы

1
jax baron

у меня вопрос - после финала играть можно дальше? без заного проходить сюжет?

Vantor

От брешут.