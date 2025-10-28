Открытый мир Final Fantasy 7 Rebirth был вдохновлён The Witcher 3 и Horizon

Square Enix сообщила, что Horizon и The Witcher 3 послужили непосредственным источником вдохновения при разработке Final Fantasy 7 Rebirth. В недавних заявлениях режиссёр Наоки Хамагучи объяснил, как эти известные игры сформировали подход команды к созданию игры, существенно отличающейся от её предшественницы, Final Fantasy 7 Remake.

По словам Хамагучи, хотя Remake имела более линейную и целенаправленную структуру, Rebirth стремилась реализовать полноценный открытый мир, вдохновлённый системой исследования и побочными заданиями из этих игр.

Это было существенное изменение по сравнению с первой игрой. По словам Хамагучи, при создании ремейка он вдохновлялся God of War (2018), используя её в качестве источника вдохновения для создания более линейной экшен-игры.

Сейчас команда работает над третьей частью франшизы, которая обещает быть более «сбалансированной и лаконичной». Хотя ранее разработчики заявляли, что ремейк будет трилогией, они не исключают выпуска DLC или новой игры после третьей части.

Final Fantasy 7 Rebirth доступна на ПК и PS5, но Square Enix уже подтвердила, что в будущем она появится и на других платформах. Выход Final Fantasy 7 Remake запланирован на 22 января 2026 года на Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S.