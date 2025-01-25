Первые моды для Final Fantasy 7 Rebirth на ПК представляют поддержку сверхшироких экранов и настройки FOV

Для загрузки стали доступны первые моды Final Fantasy 7 Rebirth, добавляющие поддержку сверхшироких экранов в недавно выпущенную версию игры для ПК.

Текущая версия мода Final Fantasy VII Rebirth Fix, находящаяся в разработке, направлена ​​на улучшение версии игры для ПК с течением времени путем внедрения различных улучшений. На данный момент мод представляет только поддержку сверхширокого экрана, поддерживая любые соотношения сторон с исправленным FOV и центрированным 16:9 HUD. Поскольку мод все еще находится в очень ранней версии, ожидаются проблемы.

Среди некоторых важных настроек, которых не хватает в версии Final Fantasy 7 Rebirth для ПК, — это настройки FOV в игре. К счастью, пользователь dammy63 с форумов FearLess Cheat Engine пришел на помощь с таблицей Cheat Engine, которая позволяет пользователям изменять значение FOV игры. По мере развития инструментов для моддинга, также должен быть выпущен надлежащий мод для тех, кто по какой-либо причине не хочет использовать Cheat Engine.

Final Fantasy 7 Rebirth доступна на ПК и PlayStation 5.