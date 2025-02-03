Первый патч для Final Fantasy VII Rebirth на ПК привнес несколько улучшений

Сегодня вышло первое обновление для Final Fantasy VII Rebirth на ПК. Патч 1.001, размер которого в Steam составляет 17,65 ГБ, направлен на улучшение стабильности игры и исправление ряда ошибок.
Среди основных изменений:
- Исправлена предустановка графики на Low при первом запуске игры на Steam Deck.
- DLSS теперь установлен по умолчанию для поддерживаемых видеокарт NVIDIA.
- Обновлена версия DirectStorage.
Однако никаких улучшений производительности в патче не упомянуто, и Square Enix, вероятно, потребуется еще время для исправления всех проблем.
Тем временем моддеры активно улучшают игру. Уже доступны наборы из 4K-текстур, а также моды, позволяющие добавить в партию Сефирота и Зака, хотя их функциональность пока ограничена.
Final Fantasy VII Rebirth доступна на ПК и PlayStation 5 по всему миру.
Патч на 17 с лишним гигов, а изменений на пару мегабайт (файлы DirectStorage весят, если что, 1,5 мегабайта). И это при том, что именно в этих крошечных файликах и была проблема с зависанием системы на картах AMD, и решение проблемы нашел простой юзер, поделившийся информацией в стимовских недрах. До него Square Enix разводили руками и говорили, что "мы работаем на этим...", а проблема решалась в пару кликов: разрабы попросту оставили на релизе два файла библиотек DirectStorage старой версии (видимо, еще с релиза на PS5). Все, как обычно, простые люди доделывают и подсказывают...
Сквара самая скотская компания что я знаю. Все что они делают, это не от криворукости, нет, они все делают СПЕЦИАЛЬНО! Сколько патч ждали на пк для Nier Automata? А вы в курсе что даже после выхода того патча, тени от персонажа остались все равно хуже PS4 версии и такие же как на Xbox. А еще Волосы 2В не развиваются на ветру! А чтоб они начали колыхаться как на плэйстэшон, нужно всего то удалить или переименовать файлик с названием DATA100, в папке DATA, который весит 4кбайта. Все что нужно знать об этой конторе. Тени тоже фиксятся, и русерсов не требуют. Я играю и с волосами и с тенями нормальными на стимдеке так то.
Ее патчи для FF7Rebirth будут только вредить, тк сквара заключила контракт с нвидиа, и их игра должна стимулировать игроков на апгрейд. А стимдеку ничего не светит, тк япошки не будут усилять конкурента Нинтенды
эх когда там перевод от могнет :(
У них полетел комп, где были нужные программы и похоже что и переводы, инфу взял с форума по переводу игры на zog
треш
Патч чисто для того чтобы поубивать все моды что люди сделали за 4 дня! И какой урод придумал убрать из стима Блокировку автоматического обновления? Теперь не запустишь пока не обновишь.
Либо сквара испугавшись негативных отзывов, решила просто перезалить другую версию игры в стим, нормальную) Слишком уж размер патча подозрительный) Кто обновил, попробовал, стало лучше?