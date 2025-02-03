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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 249 оценок

Первый патч для Final Fantasy VII Rebirth на ПК привнес несколько улучшений

butcher69
Новости

Сегодня вышло первое обновление для Final Fantasy VII Rebirth на ПК. Патч 1.001, размер которого в Steam составляет 17,65 ГБ, направлен на улучшение стабильности игры и исправление ряда ошибок.

Среди основных изменений:

  • Исправлена предустановка графики на Low при первом запуске игры на Steam Deck.
  • DLSS теперь установлен по умолчанию для поддерживаемых видеокарт NVIDIA.
  • Обновлена версия DirectStorage.

Однако никаких улучшений производительности в патче не упомянуто, и Square Enix, вероятно, потребуется еще время для исправления всех проблем.

Для Final Fantasy 7 Rebirth вышла новые пакеты 4K-текстур для Тифы, Айрис и Клауда

Тем временем моддеры активно улучшают игру. Уже доступны наборы из 4K-текстур, а также моды, позволяющие добавить в партию Сефирота и Зака, хотя их функциональность пока ограничена.

Final Fantasy VII Rebirth доступна на ПК и PlayStation 5 по всему миру.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
rmplaton

Патч на 17 с лишним гигов, а изменений на пару мегабайт (файлы DirectStorage весят, если что, 1,5 мегабайта). И это при том, что именно в этих крошечных файликах и была проблема с зависанием системы на картах AMD, и решение проблемы нашел простой юзер, поделившийся информацией в стимовских недрах. До него Square Enix разводили руками и говорили, что "мы работаем на этим...", а проблема решалась в пару кликов: разрабы попросту оставили на релизе два файла библиотек DirectStorage старой версии (видимо, еще с релиза на PS5). Все, как обычно, простые люди доделывают и подсказывают...

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Vacheslav Ivanov

Сквара самая скотская компания что я знаю. Все что они делают, это не от криворукости, нет, они все делают СПЕЦИАЛЬНО! Сколько патч ждали на пк для Nier Automata? А вы в курсе что даже после выхода того патча, тени от персонажа остались все равно хуже PS4 версии и такие же как на Xbox. А еще Волосы 2В не развиваются на ветру! А чтоб они начали колыхаться как на плэйстэшон, нужно всего то удалить или переименовать файлик с названием DATA100, в папке DATA, который весит 4кбайта. Все что нужно знать об этой конторе. Тени тоже фиксятся, и русерсов не требуют. Я играю и с волосами и с тенями нормальными на стимдеке так то.

Ее патчи для FF7Rebirth будут только вредить, тк сквара заключила контракт с нвидиа, и их игра должна стимулировать игроков на апгрейд. А стимдеку ничего не светит, тк япошки не будут усилять конкурента Нинтенды

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My life is a game

эх когда там перевод от могнет :(

0
NatanieLzZ

У них полетел комп, где были нужные программы и похоже что и переводы, инфу взял с форума по переводу игры на zog

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My life is a game NatanieLzZ

треш

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Vacheslav Ivanov

Патч чисто для того чтобы поубивать все моды что люди сделали за 4 дня! И какой урод придумал убрать из стима Блокировку автоматического обновления? Теперь не запустишь пока не обновишь.

Либо сквара испугавшись негативных отзывов, решила просто перезалить другую версию игры в стим, нормальную) Слишком уж размер патча подозрительный) Кто обновил, попробовал, стало лучше?

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