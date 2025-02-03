Первый патч для Final Fantasy VII Rebirth на ПК привнес несколько улучшений

Сегодня вышло первое обновление для Final Fantasy VII Rebirth на ПК. Патч 1.001, размер которого в Steam составляет 17,65 ГБ, направлен на улучшение стабильности игры и исправление ряда ошибок.

Среди основных изменений:

Исправлена предустановка графики на Low при первом запуске игры на Steam Deck.

DLSS теперь установлен по умолчанию для поддерживаемых видеокарт NVIDIA.

Обновлена версия DirectStorage.

Однако никаких улучшений производительности в патче не упомянуто, и Square Enix, вероятно, потребуется еще время для исправления всех проблем.

Тем временем моддеры активно улучшают игру. Уже доступны наборы из 4K-текстур, а также моды, позволяющие добавить в партию Сефирота и Зака, хотя их функциональность пока ограничена.

Final Fantasy VII Rebirth доступна на ПК и PlayStation 5 по всему миру.