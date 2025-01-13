ПК-версия Final Fantasy 7 Rebirth удивит улучшенной графикой, которая превзойдет даже PS5 Pro

Создатели Final Fantasy 7 Rebirth обещают, что версия игры для ПК предложит заметные улучшения графики, включая модели персонажей и текстуры, которых не было даже на PlayStation 5 Pro. Об этом рассказал директор проекта Наоки Хамагучи в недавнем интервью.

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По словам Хамагучи, команда переработала систему освещения, сделав визуальные эффекты еще более впечатляющими. Это означает, что геймеры на ПК получает не просто порт игры, а специальную версию проекта с оптимизацией под платформу и необходимыми улучшениями.

Мы улучшили общий процесс освещения, и многие детали — выражения персонажей, их внешний вид на экране — значительно превосходят версию для PS5.

— отметил Хамагучи.

Владельцы мощных игровых ПК смогут увидеть результат этих усилий в полной мере: высококачественные текстуры и модели станут настоящим украшением игры, подчеркивая каждую деталь как персонажей, так и окружения. Улучшения подтверждают, что разработчики стремятся к максимальному раскрытию возможностей платформы. На менее производительном железе Final Fantasy 7 Rebirth всё еще порадует увеличенной дальностью прорисовкой и деталями, чего не было на консолях.

Final Fantasy 7 Rebirth доберется до ПК уже 23 января.