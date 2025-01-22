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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 62 оценки

ПК-версия Final Fantasy VII Rebirth получила от критиков высокие оценки и некоторые замечания по оптимизации

butcher69
Новости

ПК-версия Final Fantasy VII Rebirth, продолжения ремейка культовой Final Fantasy VII, получила хвалебные отзывы от критиков. Обозреватели отмечают великолепную графику, отличный геймплей, полную совместимость со Steam Deck, а также высокое качество фан-сервиса.

На Metacritic версия для ПК получила 90 баллов на основе 19 рецензий, что лишь немного уступает PS5-версии, оцененной в 92 балла.

Однако у порта есть недостатки. PC Gamer выделил следующие проблемы: ограниченные графические настройки, неудобное управление с клавиатуры и мыши, а также устаревший дизайн, перегруженный коллекционными предметами. Настройки для Steam Deck и флагманских видеокарт также оставляют желать лучшего. Несмотря на оптимизацию, позволяющую системе с RTX 3060 Ti выдавать стабильные 60–70 fps на средних настройках, журналисты отметили, что порт может не оправдать ожиданий требовательной аудитории ПК-геймеров. Например, в игре нет поддержки сверхшироких мониторов.

В целом, захватывающее исследование мира, кинематографические сражения и внимание к деталям делают игру обязательной для поклонников жанра JRPG.

История продолжает путешествие Клауда и его друзей в их борьбе с Сефиротом и угрозой для планеты. ПК-версия включает поддержку контроллера DualSense, клавиатуры и мыши, что расширяет возможности управления.

Релиз состоялся 23 января в 17:00 по московскому времени.

7
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Инcайдер

мы с другом ждём моды на Тифу 😄😋

6
JohnTornton

не ври, вы с другом ждёте моды на клауда

2
Stasonich_spb

Крепитесь,рукоблудить вам с другом придётся много.

0
My life is a game

как думаете сколько примерно русификатор ждать?

0
Marius Ghoh

На коленке за день или два плюс минус, в прошлый раз было так.

0
My life is a game Marius Ghoh

а нормальный?

0
Kenn1y

Отлично, учитывая то, что игра в стиле мультика и все, ей выше 30-40ФПС вообще не надо. На консоли так и не добрался до неё, теперь зато можно пройти с улучшенной графикой.
Физику травы так и не ввели?

0
TheCalvariam

"В игре нет поддержки сверхшироких мониторов"

Как же за*бали эти разработчики с этой х*йнёй

0
JohnTornton

первый римейк такой же был
ставишь лок 60фпс и всё дёргается будто 30фпс с просадками
ставишь 120фпс и получается 60 по итогу
+ баги с белым экраном 4года спустя всё ещё есть
тут будет что то подобное по любому

-2
SERGEY-SP

Нет поддержки шириков ,это вообще пи.ец!ждем патчи пока играть не стоит !

-2
Kenn1y

Все отлично там, годные OLED дисплее все равно на стандартных.

0
TheCalvariam

бл* кто минус ставит на то что пользователь жалуется на то что ему будет неудобно играть в неродном соотношение сторон, вот же ублюдки, не каждый хочет играть с рамками на пол экрана

-1