ПК-версия Final Fantasy VII Rebirth получила от критиков высокие оценки и некоторые замечания по оптимизации

ПК-версия Final Fantasy VII Rebirth, продолжения ремейка культовой Final Fantasy VII, получила хвалебные отзывы от критиков. Обозреватели отмечают великолепную графику, отличный геймплей, полную совместимость со Steam Deck, а также высокое качество фан-сервиса.

На Metacritic версия для ПК получила 90 баллов на основе 19 рецензий, что лишь немного уступает PS5-версии, оцененной в 92 балла.

Однако у порта есть недостатки. PC Gamer выделил следующие проблемы: ограниченные графические настройки, неудобное управление с клавиатуры и мыши, а также устаревший дизайн, перегруженный коллекционными предметами. Настройки для Steam Deck и флагманских видеокарт также оставляют желать лучшего. Несмотря на оптимизацию, позволяющую системе с RTX 3060 Ti выдавать стабильные 60–70 fps на средних настройках, журналисты отметили, что порт может не оправдать ожиданий требовательной аудитории ПК-геймеров. Например, в игре нет поддержки сверхшироких мониторов.

В целом, захватывающее исследование мира, кинематографические сражения и внимание к деталям делают игру обязательной для поклонников жанра JRPG.

История продолжает путешествие Клауда и его друзей в их борьбе с Сефиротом и угрозой для планеты. ПК-версия включает поддержку контроллера DualSense, клавиатуры и мыши, что расширяет возможности управления.

Релиз состоялся 23 января в 17:00 по московскому времени.