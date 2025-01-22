ПК-версия Final Fantasy VII Rebirth получила от критиков высокие оценки и некоторые замечания по оптимизации

ПК-версия Final Fantasy VII Rebirth, продолжения ремейка культовой Final Fantasy VII, получила хвалебные отзывы от критиков. Обозреватели отмечают великолепную графику, отличный геймплей, полную совместимость со Steam Deck, а также высокое качество фан-сервиса.
На Metacritic версия для ПК получила 90 баллов на основе 19 рецензий, что лишь немного уступает PS5-версии, оцененной в 92 балла.
Однако у порта есть недостатки. PC Gamer выделил следующие проблемы: ограниченные графические настройки, неудобное управление с клавиатуры и мыши, а также устаревший дизайн, перегруженный коллекционными предметами. Настройки для Steam Deck и флагманских видеокарт также оставляют желать лучшего. Несмотря на оптимизацию, позволяющую системе с RTX 3060 Ti выдавать стабильные 60–70 fps на средних настройках, журналисты отметили, что порт может не оправдать ожиданий требовательной аудитории ПК-геймеров. Например, в игре нет поддержки сверхшироких мониторов.
В целом, захватывающее исследование мира, кинематографические сражения и внимание к деталям делают игру обязательной для поклонников жанра JRPG.
История продолжает путешествие Клауда и его друзей в их борьбе с Сефиротом и угрозой для планеты. ПК-версия включает поддержку контроллера DualSense, клавиатуры и мыши, что расширяет возможности управления.
Релиз состоялся 23 января в 17:00 по московскому времени.
мы с другом ждём моды на Тифу 😄😋
не ври, вы с другом ждёте моды на клауда
Крепитесь,рукоблудить вам с другом придётся много.
как думаете сколько примерно русификатор ждать?
На коленке за день или два плюс минус, в прошлый раз было так.
а нормальный?
Отлично, учитывая то, что игра в стиле мультика и все, ей выше 30-40ФПС вообще не надо. На консоли так и не добрался до неё, теперь зато можно пройти с улучшенной графикой.
Физику травы так и не ввели?
"В игре нет поддержки сверхшироких мониторов"
Как же за*бали эти разработчики с этой х*йнёй
первый римейк такой же был
ставишь лок 60фпс и всё дёргается будто 30фпс с просадками
ставишь 120фпс и получается 60 по итогу
+ баги с белым экраном 4года спустя всё ещё есть
тут будет что то подобное по любому
Нет поддержки шириков ,это вообще пи.ец!ждем патчи пока играть не стоит !
Все отлично там, годные OLED дисплее все равно на стандартных.
бл* кто минус ставит на то что пользователь жалуется на то что ему будет неудобно играть в неродном соотношение сторон, вот же ублюдки, не каждый хочет играть с рамками на пол экрана