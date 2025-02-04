По словам аналитика, у Final Fantasy 7 Rebirth отличные продажи в Steam

За последние годы Square Enix предложила несколько игр Final Fantasy в качестве эксклюзивов для консоли PlayStation, заключив временное эксклюзивное соглашение. То же самое произошло и с Final Fantasy 7 Rebirth, второй игрой в серии ремейков, которая впервые вышла на PlayStation 5 и лишь недавно на ПК.

Может быть, «задержка» выпуска компьютерной версии игры повлияла на результаты видеоигры? По данным, предоставленным Мэтом Пискателлой, известным аналитиком Circana, это совершенно не так.

Пискателла сообщил:

Final Fantasy 7 Rebirth фантастически стартовала в Steam. Как в физических, так и в цифровых копиях, Final Fantasy 7 Rebirth стала самой продаваемой игрой за неделю, закончившуюся 25 января, на рынках США (рассчитано по продажам в $), а Final Fantasy 7 Remake и Rebirth Twin Pack заняли третье место.

Напомним, что Final Fantasy 7 Rebith — это экшен с тактической паузой, в котором вы можете управлять целой командой персонажей, исследуя большой мир, разделенный на регионы, и выполняя побочные задания между сюжетными миссиями. В ней предлагается гораздо более открытая структура, чем в первой главе. Третья часть также находится в разработке, но пока не имеет официального названия.