По словам директора FF7 Rebirth, моды оказали преобразующее влияние на рынок ПК-гейминга

Не так давно директор Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагучи попал в заголовки СМИ, заявив в одном из интервью Epic Games Store, что просит PC-геймеров воздержаться от создания и установки модов оскорбительного или неуместного характера.

Чтобы узнать больше, чем просто официальная позиция Square Enix по этому вопросу, Хамагучи спросили о его личном отношении к модам. По словам разработчика, он ценит положительное влияние модов на игры и даже упомянул, что сам ими пользуется.

Как человек, играющий на ПК, я и сам иногда использую моды, - признался Хамагучи. Я знаю, что моды стали общепринятыми в сообществе и приносят удовольствие многим игрокам - я и сам считаю это положительным моментом. Я не пытался сказать людям, чтобы они не пользовались модами. Это было скорее про то, что нужно быть осмотрительным. И создатели, и пользователи должны следить за тем, чтобы моды не отвлекали от игрового процесса.

Он отметил разнообразие существующих модов, от модификаций пользовательского интерфейса до более спорных модификаций, вроде «экстремальных» изменений костюмов или обратной инженерии:

Есть моды, от которых некоторые игроки могут прийти в шок, поэтому я призываю пользователей тщательно изучать то, что они собираются устанавливать, а создателей - помнить о своей аудитории.

Впрочем, позиция Хамагучи не сводится к простому одобрению или неприятию модов - он считает, что именно моды оказали преобразующее влияние на компьютерные игры в целом.

Я уважаю сообщество моддинга. Моды сыграли значительную роль в развитии рынка ПК. Взять хотя бы такие серии, как Fallout или The Elder Scrolls - даже спустя годы после их выхода новые моды позволяют вдохнуть в эти игры жизнь, пробуждая в игроках желание вернуться к ним.

Хамагучи также высоко оценил оперативность, с которой моддинг-сообщество работает по сравнению с игровыми компаниями:

Сообщества волонтеров часто работают быстрее, чем компании, выпустившие исходный материал, это создает захватывающую атмосферу. Я думаю, это интересный рынок.