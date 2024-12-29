Продюсер Final Fantasy: Square Enix больше не может полагаться на эксклюзивы

У продюсера серии Final Fantasy Ёсинори Китасэ состоялось интервью с IGN Brasil, в котором он поделился своими мыслями касательно продаж Final Fantasy 7 Rebirth.

Китасэ отметил, что "издатель был рад достижению определенного уровня продаж у игры", однако такие крупные проекты больше не могут оставаться запертыми на одной платформе и должны охватывать как можно большую аудиторию:

Мы довольны достижением определенного уровня продаж у игры, но становится очевидно, что в современном мире такие проекты больше не могут ограничиваться одной платформой. На мой взгляд, мы должны сделать игру доступной для как можно большего числа игроков.

По всей видимости эксклюзивные сделки с Sony для Forspoken, Final Fantasy 16 и Final Fantasy 7 Rebirth не оправдали ожиданий Square Enix, раз издатель задумался о переходе на мультиплатформенные релизы. Возможно, что заключительная часть трилогии ремейков Final Fantasy 7 порадует обладателей разных платформ одновременно.

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth на PC состоится уже 23 января.