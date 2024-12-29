Продюсер Final Fantasy: Square Enix больше не может полагаться на эксклюзивы

У продюсера серии Final Fantasy Ёсинори Китасэ состоялось интервью с IGN Brasil, в котором он поделился своими мыслями касательно продаж Final Fantasy 7 Rebirth.
Китасэ отметил, что "издатель был рад достижению определенного уровня продаж у игры", однако такие крупные проекты больше не могут оставаться запертыми на одной платформе и должны охватывать как можно большую аудиторию:
Мы довольны достижением определенного уровня продаж у игры, но становится очевидно, что в современном мире такие проекты больше не могут ограничиваться одной платформой. На мой взгляд, мы должны сделать игру доступной для как можно большего числа игроков.
По всей видимости эксклюзивные сделки с Sony для Forspoken, Final Fantasy 16 и Final Fantasy 7 Rebirth не оправдали ожиданий Square Enix, раз издатель задумался о переходе на мультиплатформенные релизы. Возможно, что заключительная часть трилогии ремейков Final Fantasy 7 порадует обладателей разных платформ одновременно.
Релиз Final Fantasy 7 Rebirth на PC состоится уже 23 января.
Каким образом можно ожидать сверхприбыль если ты продаешь продукт на ограниченном рынке?
В былые времена это очень даже проканывало. Но тогда ПК не особо была сильной игровой платформой. Скажем даже так, что почти и не была ей. В 90х начале 00х балом правили консоли с их крутой поддержкой 3д. Сейчас ситуация в корне поменялась. Надо отдать должное кожаному Хуану и его конкурентам.
"но становится очевидно, что в современном мире такие проекты больше не могут ограничиваться одной платформой. На мой взгляд, мы должны сделать игру доступной для как можно большего числа игроков."
Прошли десятилетия и "сакральная истина" чем больше потенциальная аудитория, тем больше возможные продажи “вдруг” стала очевидна, чудно.
p.s. Имхо, эксклюзивов не должно быть вообще, но версии для каждой платформы должны соответствовать тому, на что способна та или иная платформа с точки зрения графики и игровых технологий.