Продюсер ремейков Final Fantasy 7: финал трилогии не станет эксклюзивом PS6

У продюсера ремейка Final Fantasy VII: Rebirth Есинори Китасэ состоялось интервью с изданием 4Gamer, в котором он поделился планами компании Square Enix касательно третьей чести ремейка.
В частности Китасэ заявил, что третья (и заключительная) часть трилогии ремейков Final Fantasy VII не станет эксклюзивом PS6. Кроме того, разработчик рассказал, что третья часть находится в разработке около 9 месяцев.
Final Fantasy VII: Rebirth доступна на PC и PS5 - PC-версия вышла сегодня и не защищена Denuvo.
Минимум до 27 года ожидаем, а там еще годик на пк и потом русификатор...
Довольно небольшой срок ожидания, учитывая громадные масштабы игры и невероятно высокое качество.
Ну на пс6 есть большая вероятность получить ремастер всех 3х частей в одном бандле...
так пс6 не выдет до 2028 года лол
А не в 27?
Видимо - уже скоро пс 5 вообще надежд не оправдал.
Как и ты у мамки)
Я что-то не понимаю, но разве square enix официально нам не сообщала эту информацию? Вроде же они сказали что больше не будет эксклюзивов на плойку, а их будущие релизы будут одновременно на PC. Соответственно и 3 часть этого ремейка
Ждём!.