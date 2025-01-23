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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.4 78 оценок

Продюсер ремейков Final Fantasy 7: финал трилогии не станет эксклюзивом PS6

AceTheKing
Новости

У продюсера ремейка Final Fantasy VII: Rebirth Есинори Китасэ состоялось интервью с изданием 4Gamer, в котором он поделился планами компании Square Enix касательно третьей чести ремейка.

В частности Китасэ заявил, что третья (и заключительная) часть трилогии ремейков Final Fantasy VII не станет эксклюзивом PS6. Кроме того, разработчик рассказал, что третья часть находится в разработке около 9 месяцев.

Final Fantasy VII: Rebirth доступна на PC и PS5 - PC-версия вышла сегодня и не защищена Denuvo.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Just-a-your-King

Минимум до 27 года ожидаем, а там еще годик на пк и потом русификатор...

4
Janekste

Довольно небольшой срок ожидания, учитывая громадные масштабы игры и невероятно высокое качество.

6
kinoman and gamer

Ну на пс6 есть большая вероятность получить ремастер всех 3х частей в одном бандле...

3
MagneticEnnio

так пс6 не выдет до 2028 года лол

2
Opus Magnum

А не в 27?

3
jax baron

Видимо - уже скоро пс 5 вообще надежд не оправдал.

1
Traha_Global jax baron

Как и ты у мамки)

-5
Krio_ru

Я что-то не понимаю, но разве square enix официально нам не сообщала эту информацию? Вроде же они сказали что больше не будет эксклюзивов на плойку, а их будущие релизы будут одновременно на PC. Соответственно и 3 часть этого ремейка

1
SOLUS5678

Ждём!.

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