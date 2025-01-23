Продюсер ремейков Final Fantasy 7: финал трилогии не станет эксклюзивом PS6

У продюсера ремейка Final Fantasy VII: Rebirth Есинори Китасэ состоялось интервью с изданием 4Gamer, в котором он поделился планами компании Square Enix касательно третьей чести ремейка.

В частности Китасэ заявил, что третья (и заключительная) часть трилогии ремейков Final Fantasy VII не станет эксклюзивом PS6. Кроме того, разработчик рассказал, что третья часть находится в разработке около 9 месяцев.

Final Fantasy VII: Rebirth доступна на PC и PS5 - PC-версия вышла сегодня и не защищена Denuvo.