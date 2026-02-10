ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 798 оценок

PS5-версия Final Fantasy 7 Rebirth получит улучшенное освещение

Gruz_ Gruz_

Наоки Хамагути, режиссер Final Fantasy 7 Rebirth, подтвердил в соцсетях, что улучшения освещения, разработанные для PC-версии, появятся и на PlayStation 5. Обновление появится вместе с функциями «оптимизированного прогресса», которые появятся вместе с релизом игры на Xbox и Nintendo Switch 2.

Цель Square Enix — обеспечить технический и визуальный паритет на всех платформах. По словам Хамагути, графическое единство критически важно для сохранения атмосферы и идентичности франшизы на любом устройстве.

Основные изменения:

  • Модернизация освещения: Переработанный рендеринг сделал свет, тени и отражения гораздо реалистичнее.
  • Детализация: Кат-сцены и открытые локации стали четче и глубже, что повысило общий графический стандарт игры.

В заключение, стоимость Final Fantasy 7 Rebirth на ПК (Steam) была скорректирована до $49,99, а в PSN — до $59,99.

Релиз на Xbox и Switch 2 намечен на 3 июня 2026 года.

9
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
sa1958

Значит до этого было среднее?

3
NatanieLzZ

С моего сейва возможности телепортироваться сюда не имею, так что пришлось использовать ютуб. Боюсь даже представить, что там на консолях, если вот это плоское уродство на пк еще и улучшенное.

1