PS5-версия Final Fantasy 7 Rebirth получит улучшенное освещение

Наоки Хамагути, режиссер Final Fantasy 7 Rebirth, подтвердил в соцсетях, что улучшения освещения, разработанные для PC-версии, появятся и на PlayStation 5. Обновление появится вместе с функциями «оптимизированного прогресса», которые появятся вместе с релизом игры на Xbox и Nintendo Switch 2.

Цель Square Enix — обеспечить технический и визуальный паритет на всех платформах. По словам Хамагути, графическое единство критически важно для сохранения атмосферы и идентичности франшизы на любом устройстве.

Основные изменения:

Модернизация освещения: Переработанный рендеринг сделал свет, тени и отражения гораздо реалистичнее.

Детализация: Кат-сцены и открытые локации стали четче и глубже, что повысило общий графический стандарт игры.

В заключение, стоимость Final Fantasy 7 Rebirth на ПК (Steam) была скорректирована до $49,99, а в PSN — до $59,99.

Релиз на Xbox и Switch 2 намечен на 3 июня 2026 года.