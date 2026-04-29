Разработчики Final Fantasy VII Rebirth объяснили, почему слегка изменили подачу сюжета

Руководитель разработки Final Fantasy VII Rebirth Наоки Хамагути рассказал, как команда подошла к адаптации истории культовой Final Fantasy VII после релиза игры.

По его словам, создатели из Square Enix изначально не ставили цель переписывать оригинальный сюжет. Основная история полностью остаётся верной сценарию Кадзусигэ Нодзимы, а ключевые события сохранены.

Однако при переносе классической JRPG в современный формат разработчикам пришлось внести точечные изменения. Речь идёт не о сюжете как таковом, а о подаче: темпе, последовательности сцен и эмоциональных акцентах.

Хамагути отметил, что дословное воспроизведение сцен из оригинала не всегда работает в условиях современной графики, озвучки и кинематографичных кат-сцен. Некоторые эпизоды могли выглядеть неестественно или терять эмоциональную силу, поэтому их дорабатывали, чтобы сохранить вовлечённость игроков.

Команда уделяла особое внимание тому, чтобы эмоции персонажей ощущались логично и последовательно. Если сцена казалась недостаточно подготовленной, её перерабатывали, добавляя контекст или меняя ритм повествования.