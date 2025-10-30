Режиссёр Final Fantasy 7 Rebirth: "От оригинальной Final Fantasy 7 практически ничего не осталось"

Режиссёр Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагути в интервью изданию Eurogamer признался, что почти все архивные материалы оригинальной Final Fantasy 7 (1997) утеряны. По его словам, от проекта, определившего целую эпоху JRPG, «практически ничего не сохранилось».

“Мы говорим о середине 90-х… Почти никакой документации с того времени не осталось. Разработка игр тогда напоминала Дикий Запад — управление данными велось на примитивном уровне, и многое попросту не сохраняли,” — рассказал Хамагути.

По словам режиссёра, из оригинальных материалов у команды остались лишь некоторые эскизы персонажей. Всё остальное — от исходных кодов до производственных заметок — исчезло за давностью лет. Это делает процесс создания ремейка сложнее, ведь опираться на оригинальные наработки невозможно.

Хамагути добавил, что больше всего боится превратить Final Fantasy 7 Remake в “фанфик”, созданный под влиянием личных эмоций.

“Я огромный поклонник оригинальной игры и не хочу переписать её под своё видение. Мы стараемся передать дух оригинала, а не навязать ему современные интерпретации,” — подчеркнул он.

К счастью, в команде ремейка работают ветераны серии — режиссёр Ёсинори Китасэ и художник Тэцуя Номура, принимавшие участие в создании оригинальной Final Fantasy 7. Именно их память и воспоминания помогают воссоздать детали утраченной эпохи.

“Я невероятно благодарен, что они рядом. Пусть документов нет, но у нас есть те, кто стоял у истоков — и это бесценно,” — заключил Хамагути.