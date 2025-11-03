Режиссёр ремейков Final Fantasy 7 поставил точку в противостоянии фанатов Тифы и Айрис

Многолетние споры поклонников Final Fantasy 7 о том, кто из героинь — Тифа или Айрис — самая лучшая девочка и идеально подходит для Клауда, похоже, подошли к концу. По крайней мере, для одного человека это противостояние больше не имеет значения. Режиссёр Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагучи в интервью заявил, что после десяти лет работы над серией он просто хочет, чтобы главный герой был счастлив.
Хамагучи признался, что за годы разработки провёл больше времени, наблюдая за спиной Клауда на экране, чем со своей собственной семьёй. Именно это, по его словам, и сформировало особую привязанность к персонажу:
Я действительно чувствую к нему симпатию. После стольких лет работы я просто хочу, чтобы он был счастлив, независимо от того, с кем.
Разработчик понимает почему среди фанатских кругов парой идут ожесточенные противостояние за Тифу или Айрис. Тем не менее он предпочитает не выбирать какую-то сторону, а смотреть на мир глазами главного героя. Пусть режиссёр уклонился от выбора между двумя культовыми героинями, но дал понять, что для него главное — не «команда Тифы» или «команда Айрис», а сам путь Клауда.
Мне кажется, что любой, кто прошел Crisis Core (Reunion), понимает, что единственный адекватный и справедливый вариант для Клауда - это Тифа. Айрис должна быть с Заком. Если Вы прошли Crisis Core и весь путь Зака и Айрис, то и вопроса такого быть не должно...
После гибели Зака Айрис видимо переключила внимание на Клауда.
Вот только Айрис не учла что Клауд идиот.
Айрис в определенный момент сама говорит Клауду, что он интересен ей потому, что в нем она как бы увидела Зака - т.е. именно Зак в ее сердце и остался, но она не знала, что с ним произошло и почему он исчез на столько лет, не сумев ей хоть что-то сказать... Я когда впервые CC Reunion прошел, в конце игры буквально прослезился - не смог сдержаться. Сама игра, даже не будучи шедевром в плане геймплея, полностью себя оправдывает в плане раскрытия отношений Зака и Айрис, и в своей просто "разрывной" концовке. Даже ради одной только концовки стоило пройти игру... Чувствую, что скоро "созрею" для еще одного перепрохождения ))
