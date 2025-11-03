Режиссёр ремейков Final Fantasy 7 поставил точку в противостоянии фанатов Тифы и Айрис

Многолетние споры поклонников Final Fantasy 7 о том, кто из героинь — Тифа или Айрис — самая лучшая девочка и идеально подходит для Клауда, похоже, подошли к концу. По крайней мере, для одного человека это противостояние больше не имеет значения. Режиссёр Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагучи в интервью заявил, что после десяти лет работы над серией он просто хочет, чтобы главный герой был счастлив.

Хамагучи признался, что за годы разработки провёл больше времени, наблюдая за спиной Клауда на экране, чем со своей собственной семьёй. Именно это, по его словам, и сформировало особую привязанность к персонажу:

Я действительно чувствую к нему симпатию. После стольких лет работы я просто хочу, чтобы он был счастлив, независимо от того, с кем.

Разработчик понимает почему среди фанатских кругов парой идут ожесточенные противостояние за Тифу или Айрис. Тем не менее он предпочитает не выбирать какую-то сторону, а смотреть на мир глазами главного героя. Пусть режиссёр уклонился от выбора между двумя культовыми героинями, но дал понять, что для него главное — не «команда Тифы» или «команда Айрис», а сам путь Клауда.