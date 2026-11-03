Режиссёр ремейков Final Fantasy VII хочет взяться за совершенно новую игру после завершения трилогии

Наоки Хамагути, руководитель разработки Final Fantasy VII Remake, рассказал, какие проекты хотел бы создать вместе со своей командой после завершения трилогии. Разработчик предпочёл бы заняться новой частью основной серии Final Fantasy или полностью оригинальной игрой, а не очередным ремейком. По его мнению, работа над свежим проектом позволит студии экспериментировать с идеями и привлечь аудиторию, которая ещё не знакома с существующими франшизами Square Enix.

Об этом Хамагути рассказал в интервью YouTube-блогеру mistermv. Он признался, что ему самому интересно узнать, над чем команда будет работать дальше, однако считает, что за новые ремейки лучше взяться другой группе разработчиков. Сам же он хотел бы переключиться на создание чего-то принципиально нового.

Хамагути также подчеркнул важность новых творческих вызовов для игровых студий. Постоянное возвращение к уже известным историям и вселенным не должно становиться единственным направлением работы: оригинальные проекты дают возможность проверить необычные идеи и заинтересовать игроков, которые прежде могли не обращать внимания на конкретную серию.

В Square Enix Хамагути работает с 2003 года. За это время он успел принять участие в разработке Final Fantasy XII, Final Fantasy XIII и Mobius Final Fantasy. Позже он стал одним из режиссёров Final Fantasy VII Remake, разделив эту должность с Тэцуей Номурой, а затем возглавил создание Final Fantasy VII Rebirth и заключительной части трилогии — Final Fantasy VII Revelation.

Команда Хамагути входит в Creative Studio 1 компании Square Enix, ранее известную как Creative Business Unit I и Business Division 1. Подразделение занималось рядом крупных ролевых проектов издателя. Среди его ключевых фигур также продюсер Ёсинори Китасэ и геймдизайнер Тэцуя Номура. В портфолио студии — Kingdom Hearts III, Final Fantasy VIII Remastered и мобильная Final Fantasy VII Ever Crisis. Кроме того, подразделение связано с разработкой будущих проектов серии Kingdom Hearts, включая Kingdom Hearts IV. Так что после завершения истории Cloud и его товарищей Хамагути, возможно, ждёт совершенно новая глава в карьере — уже без необходимости возвращаться к знакомым сюжетам.