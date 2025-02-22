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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 360 оценок

С выходом Final Fantasy 7 Rebirth на PC игра вернулась в топ-3 в США

Gruz_
Новости

Известный аналитик рынка Мэтт Пискателла опубликовал в соцсети Bluesky данные о продажах игр в США по итогам января 2025 года.Главным хитом по-прежнему остается Call of Duty: Black Ops 6. Ставшая бестселлером прошлого года, игра от Activision начинает новый год с первого места в рейтинге.

Кроме того, выход Final Fantasy 7: Rebirth в сервисе Steam позволил значительно увеличить продажи. Ранее игра занимала 56-е место, однако сейчас она поднялась на 3-ю строчку рейтинга, сумев обогнать Spider-Man 2, еще одну игру, вышедшую на ПК в январе.

Единственным новым релизом в рейтинге является Donkey Kong Country Returns, чьи продажи обеспечили ей 8-е место, что весьма хорошо, учитывая, что в цифровых продажах игры от Nintendo не учитываются.

Самые продаваемые игры за январь 2025 года:

  1. Call of Duty: Black Ops 6
  2. Madden NFL 25
  3. Final Fantasy VII: Rebirth
  4. EA Sports FC 25
  5. Minecraft
  6. Marvel's Spider-Man 2
  7. EA Sports College Football 25
  8. Donkey Kong Country Returns
  9. Hogwarts Legacy
  10. Sonic Generations
  11. Helldivers II
  12. Astro Bot
  13. Dragon Ball: Sparking! Zero
  14. Super Mario Party Jamboree
  15. Elden Ring
  16. Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack
  17. Mario Kart 8
  18. The Crew: Motorfest
  19. UFC 5
  20. It Takes Two
6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Tiger Goose

Зря они устроили эту затею с эксклюзивностью. Хорошо, что решили вернуться к мультиплатформе.

1
Пользователь ВКонтакте

Финал Фантасу семь Ребиртх // Сергей Бегленко

1
sa1958

На третье место.

1
MADDOGXXX22

нрмально

1