С выходом Final Fantasy 7 Rebirth на PC игра вернулась в топ-3 в США

Известный аналитик рынка Мэтт Пискателла опубликовал в соцсети Bluesky данные о продажах игр в США по итогам января 2025 года.Главным хитом по-прежнему остается Call of Duty: Black Ops 6. Ставшая бестселлером прошлого года, игра от Activision начинает новый год с первого места в рейтинге.

Кроме того, выход Final Fantasy 7: Rebirth в сервисе Steam позволил значительно увеличить продажи. Ранее игра занимала 56-е место, однако сейчас она поднялась на 3-ю строчку рейтинга, сумев обогнать Spider-Man 2, еще одну игру, вышедшую на ПК в январе.

Единственным новым релизом в рейтинге является Donkey Kong Country Returns, чьи продажи обеспечили ей 8-е место, что весьма хорошо, учитывая, что в цифровых продажах игры от Nintendo не учитываются.

Самые продаваемые игры за январь 2025 года: