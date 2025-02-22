С выходом Final Fantasy 7 Rebirth на PC игра вернулась в топ-3 в США

Известный аналитик рынка Мэтт Пискателла опубликовал в соцсети Bluesky данные о продажах игр в США по итогам января 2025 года.Главным хитом по-прежнему остается Call of Duty: Black Ops 6. Ставшая бестселлером прошлого года, игра от Activision начинает новый год с первого места в рейтинге.
Кроме того, выход Final Fantasy 7: Rebirth в сервисе Steam позволил значительно увеличить продажи. Ранее игра занимала 56-е место, однако сейчас она поднялась на 3-ю строчку рейтинга, сумев обогнать Spider-Man 2, еще одну игру, вышедшую на ПК в январе.
Единственным новым релизом в рейтинге является Donkey Kong Country Returns, чьи продажи обеспечили ей 8-е место, что весьма хорошо, учитывая, что в цифровых продажах игры от Nintendo не учитываются.
Самые продаваемые игры за январь 2025 года:
- Call of Duty: Black Ops 6
- Madden NFL 25
- Final Fantasy VII: Rebirth
- EA Sports FC 25
- Minecraft
- Marvel's Spider-Man 2
- EA Sports College Football 25
- Donkey Kong Country Returns
- Hogwarts Legacy
- Sonic Generations
- Helldivers II
- Astro Bot
- Dragon Ball: Sparking! Zero
- Super Mario Party Jamboree
- Elden Ring
- Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack
- Mario Kart 8
- The Crew: Motorfest
- UFC 5
- It Takes Two
Зря они устроили эту затею с эксклюзивностью. Хорошо, что решили вернуться к мультиплатформе.
Финал Фантасу семь Ребиртх // Сергей Бегленко
На третье место.
нрмально