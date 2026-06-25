Создатель Final Fantasy 7 Rebirth развеял популярную фанатскую теорию о Kingdom Hearts

Одна из самых обсуждаемых деталей в Final Fantasy 7 Rebirth оказалась вовсе не отсылкой к Kingdom Hearts, как считали многие фанаты.

Речь идёт о сцене с Еленой из Турков, где она ест мороженое, очень напоминающее знаменитое sea salt ice cream, знакомое игрокам по Kingdom Hearts 2 и тесно связанное с персонажем Роксасом. Из-за визуального сходства поклонники сразу решили, что это намеренный трибьют.

Однако директор трилогии Наоки Хамагути опроверг эту теорию. По его словам, никакой связи с Kingdom Hearts в этой сцене нет.

Хамагути объяснил, что вдохновением для этого момента стало популярное в Японии мороженое Garigari-kun — классический газированный лёд, который команда не раз обсуждала во время разработки. По задумке авторов, сцена должна была передавать летнюю ностальгию, а не служить пасхалкой.